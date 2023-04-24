Левандовски повторил свою худшую серию с 2016 года

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не сумел забить в матче Ла Лиги против «Атлетико».
За последние 10 игр в составе «сине-гранатовых» и сборной Польши форвард отметился голами только в одной – против «Эльче» 1 апреля. Тогда Роберт оформил дубль.
Последний раз подобная серия была у Левандовского в 2016 году.
по французки, доигрывать ...!!!
по французки, доигрывать ...!!!
Лишь бы упомнить этого пшека...
Лишь бы упомнить этого пшека...
Польска курва жадничал и запорол несколько убойных моментов.
Польска курва жадничал и запорол несколько убойных моментов.