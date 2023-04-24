Левандовски повторил свою худшую серию с 2016 года

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сегодня, 00:23

Нападающий «Барселоны» не сумел забить в матче Ла Лиги против «Атлетико».

За последние 10 игр в составе «сине-гранатовых» и сборной Польши форвард отметился голами только в одной – против «Эльче» 1 апреля. Тогда Роберт оформил дубль.

Последний раз подобная серия была у Левандовского в 2016 году.