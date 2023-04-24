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Левандовски повторил свою худшую серию с 2016 года

сегодня, 00:23
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не сумел забить в матче Ла Лиги против «Атлетико».

За последние 10 игр в составе «сине-гранатовых» и сборной Польши форвард отметился голами только в одной – против «Эльче» 1 апреля. Тогда Роберт оформил дубль.

Последний раз подобная серия была у Левандовского в 2016 году.

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22 апреля
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:27
Все бывает у футболистов и спады,и подъемы,так и у Левандовского.
shur
shur
сегодня в 09:21
... после 30-ти не по клубам бегать, а спокойно, пешечком ,
по французки, доигрывать ...!!!
Rupertt
Rupertt
сегодня в 08:34
Он вообще к мячу прикасается?
shlomo
shlomo
сегодня в 08:20
Зря он в Барсу подался... нужно было бы доигрывать в Германии...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:39
От спадов тоже никто не застрахован.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:08
На пенсию его.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:56
Обычно сериями считаются матчи вообще без голов. А здесь он забивал, да ещё парочку.
Лишь бы упомнить этого пшека...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:52
Видать новость о приходе Месси его просто удручает.
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 06:11
Постарел Роберт... может пора уже и на пенсию???
ОПС
ОПС
сегодня в 05:32
Часто так бывает - то нет ничего, а то пробьет. Может и у Левандовски получиться пробить черную полосу и начать забивать.
jzy4pgc4pk3t
jzy4pgc4pk3t
сегодня в 03:53
Барса должна была забивать ещё и спокойно доводить матч до победы, но устроили нервную концовку.
Польска курва жадничал и запорол несколько убойных моментов.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:53
1 апреля гол тоже не считается - не верю...)))
salleeh
salleeh
сегодня в 02:38
По ходу его до сих пор что-то связывает с Баварией…,
rgw379gbsqhm
rgw379gbsqhm
сегодня в 01:56
Пора к арабам Леве
протон
протон
сегодня в 00:28
Нужен отдых ,а Хави некого выпустить
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