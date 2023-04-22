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Холанд прервал 7-матчевую голевую серию

вчера, 23:08
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не сумел отметиться забитым голом в матче полуфинала Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед».

Таким образом, норвежец прервал свою 7-матчевую голевую серию. В этот промежуток времени он забил 15 мячей.

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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 11:32
в конец уже распоясался
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:05
Это не Холанд прервал...а Хосеп его прервал...на 68-й минуте...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:06
Надо было вообще не выпускать на поле, а дать отдохнуть, соперник то проходной.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:25
Нужно когда то и отдыхать от забитых мячей. Посмотрим, долго ли отдых продлится.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:05
Все серии когда ни будь заканчиваются, ну не чего ещё будет возможность "исправится".
протон
протон
вчера в 23:24
Штраф впаять за такое безобразие
Гость
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