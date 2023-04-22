Холанд прервал 7-матчевую голевую серию

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вчера, 23:08

Нападающий «Манчестер Сити» не сумел отметиться забитым голом в матче полуфинала Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед».

Таким образом, норвежец прервал свою 7-матчевую голевую серию. В этот промежуток времени он забил 15 мячей.