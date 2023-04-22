Холанд прервал 7-матчевую голевую серию

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не сумел отметиться забитым голом в матче полуфинала Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед».
Таким образом, норвежец прервал свою 7-матчевую голевую серию. В этот промежуток времени он забил 15 мячей.
|Манчестер Сити3 : 0Шеффилд Юнайтед
|Матч завершен
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не сумел отметиться забитым голом в матче полуфинала Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед».
Таким образом, норвежец прервал свою 7-матчевую голевую серию. В этот промежуток времени он забил 15 мячей.