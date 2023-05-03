Стали известны претенденты на звание лучшего игрока апреля в РПЛ

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока прошлого месяца.
В список попали: нападающий «Зенита» Малком (5 матчей, 6 голов, 2 ассиста), форвард «Краснодара» Джон Кордоба (5 игр, 4 забитых мяча, 3 результативные передачи), нападающий «Спартака» Александр Соболев (4 проведённых встречи, 5 голов, 1 голевых паса), полузащитник ЦСКА Иван Обляков (5 матчей, 4 мяча, 2 ассиста), вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия (5 игр, 3 сухих матча).
Хотя если у Соболева все голы посчитать и в свои и в чужие ворота...то тоже забивака неплохой....
Хотя если у Соболева все голы посчитать и в свои и в чужие ворота...то тоже забивака неплохой....
Путём простых астрологических вычислений !)
Путём простых астрологических вычислений !)