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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока апреля в РПЛ

сегодня, 11:35

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока прошлого месяца.

В список попали: нападающий «Зенита» Малком (5 матчей, 6 голов, 2 ассиста), форвард «Краснодара» Джон Кордоба (5 игр, 4 забитых мяча, 3 результативные передачи), нападающий «Спартака» Александр Соболев (4 проведённых встречи, 5 голов, 1 голевых паса), полузащитник ЦСКА Иван Обляков (5 матчей, 4 мяча, 2 ассиста), вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия (5 игр, 3 сухих матча).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:58
Кордоба или Обляков.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:53
Малком..однозначно...
Хотя если у Соболева все голы посчитать и в свои и в чужие ворота...то тоже забивака неплохой....
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 18:00
Пусть лучшим будет любой другой, а Малком забивает покеры .
dok66
dok66
сегодня в 15:30
Все достойны , Но , если смотреть в каких матчах забивали , то Малкома я бы вообще поставил на последнее место , а на первое - Облякова .
морозз
морозз
сегодня в 15:06
Я за Дзюбу…пришёл, по назабивал и вытащил команду из клоаки!
собакин6762
собакин6762
сегодня в 14:26
Тут даже думать нечего - конечно Соболев , в такой слабой команде забил 5 мячиков !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:00
Надо смотреть на соперников. Никакие КС, мертвое Динамо и пр. По игре лучший Обляков без вариантов ( см. соперников)
u5fwve86petg
u5fwve86petg
сегодня в 13:36
Дзюбиньо на царство!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:35
Конкурс красоты у аквариумных рыбок.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:34
Отличный юмор, плюсую.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:22
ДЗЮБПУЛ, - ЛУЧШИЙ !!!)

Путём простых астрологических вычислений !)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:19
Малком, без вариантов.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:03
Новоявленного скорпиона нет и то.
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