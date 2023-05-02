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На матч «Зенит» — «Спартак» могут привезти чемпионский трофей РПЛ

сегодня, 13:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак07.05.2023 в 18:00 Не начался

Российская Премьер-Лига может привезти чемпионский кубок на матч 26-го тура между «Зенитом» и «Спартаком», который состоится 7 мая в Санкт-Петербурге.

Это случится, если «Ростов» потеряет очки в матче с «Факелом». При таком раскладе «Зенит» досрочно станет чемпионом России, если обыграет «Спартак».

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Все комментарии
sasusfa7zagx
sasusfa7zagx
сегодня в 16:59
Удивляет непонимание многих зачем вести кубок если ещё ничего не ясно.

Но достаточно просто знать традиции.
В футболе и в других командных видах спорта, если есть возможность, что команда может стать чемпионом после матча, на матче присутствует чемпионский кубок и начинается чувствование с вручением этого кубка.
Если в Питере это не случится, то кубок поедет на следующий матч и не важно на выезде или дома будет играть команда.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 14:48
Не-а,сборная(а главное-его "душа"-Валера Эстонский) останутся в Ростове.
альсато
альсато ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 14:43
торопися не торопися)))..даже если .бразильская система..свалит..а Сборная то все равно останется в городе на Неве!)))..так ,что..вдруг-не получится)))
6swar2afw8jg
6swar2afw8jg
сегодня в 14:39
Зачем везти Кубок когда ясности нет
альсато
альсато
сегодня в 14:38
РПЛ -нужно было везти чемпионский кубок в Химки 15.07.22 года на матч открытие чемпионата-и до начала игры -отдать кубок Зениту!
sova147
sova147 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 14:34
Верим в Ростов!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 14:32
Не нада тарапися...Или уже сразу вручите за следующий сезон тоже.
Стоп,я забыл! А вдруг новоиспечённые граждане России из бразильской сельвы разбегутся с вновь обретённой Родины???
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:52
Ростов попытается отсрочить это событие
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