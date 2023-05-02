На матч «Зенит» — «Спартак» могут привезти чемпионский трофей РПЛ

Российская Премьер-Лига может привезти чемпионский кубок на матч 26-го тура между «Зенитом» и «Спартаком», который состоится 7 мая в Санкт-Петербурге.
Это случится, если «Ростов» потеряет очки в матче с «Факелом». При таком раскладе «Зенит» досрочно станет чемпионом России, если обыграет «Спартак».
Но достаточно просто знать традиции.
В футболе и в других командных видах спорта, если есть возможность, что команда может стать чемпионом после матча, на матче присутствует чемпионский кубок и начинается чувствование с вручением этого кубка.
Если в Питере это не случится, то кубок поедет на следующий матч и не важно на выезде или дома будет играть команда.
Но достаточно просто знать традиции.
В футболе и в других командных видах спорта, если есть возможность, что команда может стать чемпионом после матча, на матче присутствует чемпионский кубок и начинается чувствование с вручением этого кубка.
Если в Питере это не случится, то кубок поедет на следующий матч и не важно на выезде или дома будет играть команда.