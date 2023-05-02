На матч «Зенит» — «Спартак» могут привезти чемпионский трофей РПЛ

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сегодня, 13:45

Российская Премьер-Лига может привезти чемпионский кубок на матч 26-го тура между «Зенитом» и «Спартаком», который состоится 7 мая в Санкт-Петербурге.

Это случится, если «Ростов» потеряет очки в матче с «Факелом». При таком раскладе «Зенит» досрочно станет чемпионом России, если обыграет «Спартак».