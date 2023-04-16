Капитан «Лацио» Иммобиле попал в ДТП

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в серьёзную аварию в Риме.
Сегодня утром его автомобиль столкнулся с трамваем. Футболист находился в машине вместе со своими детьми. Игрок сообщил, что трамвай проехал на красный свет. По информации итальянских СМИ, Иммобиле с дочерьми был доставлен в больницу, но серьёзных травм удалось избежать. Форвард поранил руку, также у него, возможно, сломано плечо.
Вот эту железную орясину, особенно под управлением дамы, мну реально всегда побаивается))
Вот эту железную орясину, особенно под управлением дамы, мну реально всегда побаивается))