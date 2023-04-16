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Капитан «Лацио» Иммобиле попал в ДТП

вчера, 11:57

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в серьёзную аварию в Риме.

Сегодня утром его автомобиль столкнулся с трамваем. Футболист находился в машине вместе со своими детьми. Игрок сообщил, что трамвай проехал на красный свет. По информации итальянских СМИ, Иммобиле с дочерьми был доставлен в больницу, но серьёзных травм удалось избежать. Форвард поранил руку, также у него, возможно, сломано плечо.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:16
Инструктор в автошколе Петрович вбил в голову, что трамвай всегда прав, даже если не прав
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:02
Здоровья Чиро, его будет не хватать
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:18
Здоровья детишкам и футболисту!
Вот эту железную орясину, особенно под управлением дамы, мну реально всегда побаивается))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:16
Для Лацио это потеря...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:08
Надеюсь что всё обойдётся. А трамвай 🚊 уже стоит на штраф площадке в ГАИ !)
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