Лидер «Милана» не сыграет в сегодняшнем матче Лиги чемпионов с «Интером»

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вчера, 20:17

Нападающий «Милана» получил травму в матче 34-го тура Серии А против «Лацио».

По данным источника, португалец не успел восстановиться после повреждения. Он не сыграет в сегодняшнем матче полуфинала Лиги чемпионов против «Интера».