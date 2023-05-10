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Лидер «Милана» не сыграет в сегодняшнем матче Лиги чемпионов с «Интером»

вчера, 20:17
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау получил травму в матче 34-го тура Серии А против «Лацио».

По данным источника, португалец не успел восстановиться после повреждения. Он не сыграет в сегодняшнем матче полуфинала Лиги чемпионов против «Интера».

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Варвар7
Варвар7
вчера в 21:57
Потеря игрока основы в любом матче ощутима, а в таком тем более.
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:45
Хоть один пример, пожалуйста. Как по вашему это происходит технически? Вам в ломы исправить правила попадания а группу, но при этом вы ранжируете матчи подходящие для обычной группы и не подходящие для группы без призов? Отличная шутка! Убедительная просьба - покажите мне хоть одну ставку хоть в одном матче различающуюся для разных групп. У меня один аккаунт есть в обычной группе - с удовольствием проверю. Если же не сможете показать - впредь не делайте, пожалуйста, ложных заявлений.
Кстати, играю в группе без призов уже давно и всегда оставляю один аккаунт в обычной - ни разу не было расхождений в линии.
rav01962
rav01962
вчера в 20:19
Финал Манчестер Сити-Интер
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