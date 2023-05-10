Лидер «Милана» не сыграет в сегодняшнем матче Лиги чемпионов с «Интером»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау получил травму в матче 34-го тура Серии А против «Лацио».
По данным источника, португалец не успел восстановиться после повреждения. Он не сыграет в сегодняшнем матче полуфинала Лиги чемпионов против «Интера».
Нападающий «Милана» Рафаэл Леау получил травму в матче 34-го тура Серии А против «Лацио».
По данным источника, португалец не успел восстановиться после повреждения. Он не сыграет в сегодняшнем матче полуфинала Лиги чемпионов против «Интера».
Кстати, играю в группе без призов уже давно и всегда оставляю один аккаунт в обычной - ни разу не было расхождений в линии.
Кстати, играю в группе без призов уже давно и всегда оставляю один аккаунт в обычной - ни разу не было расхождений в линии.