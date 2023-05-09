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Вальверде играет, несмотря на боль в стопе

вчера, 18:28

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде уже в течение нескольких недель играет, несмотря на повреждение.

Футболист все это время испытывает боль в стопе из-за больших нагрузок и плотного календаря команды. Уругваец ощущает дискомфорт и в повседневной жизни — по утрам ему приходится согревать проблемный участок, чтобы уменьшить болевые ощущения. После финального поединка Кубка Испании против «Осасуны» (2:1) игрок заявил: «Я очень устал, чуть не умер». Он провел на поле весь матч. Отдых может помочь Вальверде, но уругваец хочет приносить пользу команде. Федерико выбирает наиболее важные матчи, в которых следует выложиться на 100%.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:57
Надеюсь, что со всеми всё будет хорошо Реал Мадрид пройдет в финал и выиграет его!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:52
Ну,а как еще,деньги зарабатывать,а нам простым думаешь легко, Вальверде?!! Хватит ныться,и что бы невздумали пртиграть ,этому из Ман.Сити,сегодня!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:00
Вот именно в наиболее важных матчах надо быть здоровым , иначе в самой ответственный момент есть риск подвести команду.
yg7cj4tcg9jb
yg7cj4tcg9jb
вчера в 18:47
Зачем такие подвиги!!!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:44
Здравствуйте. Бан был выдан за флуд для очков в конкурсе прогнозов.
Гость
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