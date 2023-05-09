Вальверде играет, несмотря на боль в стопе

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вчера, 18:28

Полузащитник «Реала» уже в течение нескольких недель играет, несмотря на повреждение.

Футболист все это время испытывает боль в стопе из-за больших нагрузок и плотного календаря команды. Уругваец ощущает дискомфорт и в повседневной жизни — по утрам ему приходится согревать проблемный участок, чтобы уменьшить болевые ощущения. После финального поединка Кубка Испании против «Осасуны» (2:1) игрок заявил: «Я очень устал, чуть не умер». Он провел на поле весь матч. Отдых может помочь Вальверде, но уругваец хочет приносить пользу команде. Федерико выбирает наиболее важные матчи, в которых следует выложиться на 100%.