Субименди отреагировал на слухи о своём возможном уходе из «Реала Сосьедад»

Полузащитник «Реала Сосьедад» высказался о своём будущем. Ранее сообщалось о возможном переходе футболиста в клуб из Англии.

Я никогда не думал об уходе из «Реала Сосьедад» — всегда говорил об этом. Мне нравится жить здесь, дома. Я доволен. Ценю этот клуб, как себя, я рад выступать здесь.