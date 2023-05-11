Субименди отреагировал на слухи о своём возможном уходе из «Реала Сосьедад»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди высказался о своём будущем. Ранее сообщалось о возможном переходе футболиста в клуб из Англии.
Я никогда не думал об уходе из «Реала Сосьедад» — всегда говорил об этом. Мне нравится жить здесь, дома. Я доволен. Ценю этот клуб, как себя, я рад выступать здесь.
Опять двадцать пять.
Вчера сделал ставки на завтра. И вот хотел кое какие матчи подкорректировать, а кое какие вообще удалить.
И опять столкнулся с этой проблемой, что нет такой у меня возможности. Нет опять крестика , для удаления данной ставки. Исправьте пожалуйста эту ситуацию.
Опять двадцать пять.
Вчера сделал ставки на завтра. И вот хотел кое какие матчи подкорректировать, а кое какие вообще удалить.
И опять столкнулся с этой проблемой, что нет такой у меня возможности. Нет опять крестика , для удаления данной ставки. Исправьте пожалуйста эту ситуацию.