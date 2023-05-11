Кан отказался комментировать интерес «Баварии» к Кейну и Коло Муани

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан не стал оценивать слухи об интересе мюнхенского клуба к нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну и футболисту «Айнтрахта» Рандалю Коло Муани.
Никаких комментариев о Харри Кейне. Я не собираюсь обсуждать игроков, которые не выступают в нашей команде.
Коло Муани? То же самое. Не хочу говорить о футболистах из других клубов. Но мы изучаем рынок нападающих.
Ведь вы же меняете коэффициенты на матчи !
Тогда почему у меня не будет такой возможности поменять свои ставки ??? Это же несправедливо !!!
Ведь вы же меняете коэффициенты на матчи !
Тогда почему у меня не будет такой возможности поменять свои ставки ??? Это же несправедливо !!!
Ведь коэффициенты на матчи меняются, почему я не могу тогда тоже поменять свои ставки. Очень странное решение с вашей стороны. И совершенно не справедливое . И всё таки, почему я не имею права изменить свои ставки, если вы меняете коэффициенты на матчи.
Ведь коэффициенты на матчи меняются, почему я не могу тогда тоже поменять свои ставки. Очень странное решение с вашей стороны. И совершенно не справедливое . И всё таки, почему я не имею права изменить свои ставки, если вы меняете коэффициенты на матчи.