Кан отказался комментировать интерес «Баварии» к Кейну и Коло Муани

Генеральный директор «Баварии» не стал оценивать слухи об интересе мюнхенского клуба к нападающему «Тоттенхэма» и футболисту «Айнтрахта» .

Никаких комментариев о Харри Кейне. Я не собираюсь обсуждать игроков, которые не выступают в нашей команде.

Коло Муани? То же самое. Не хочу говорить о футболистах из других клубов. Но мы изучаем рынок нападающих.