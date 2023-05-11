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Кан отказался комментировать интерес «Баварии» к Кейну и Коло Муани

вчера, 09:28

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан не стал оценивать слухи об интересе мюнхенского клуба к нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну и футболисту «Айнтрахта» Рандалю Коло Муани.

Никаких комментариев о Харри Кейне. Я не собираюсь обсуждать игроков, которые не выступают в нашей команде.

Коло Муани? То же самое. Не хочу говорить о футболистах из других клубов. Но мы изучаем рынок нападающих.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 10:04
Так почему всё таки это было сделано ✔️.
Ведь вы же меняете коэффициенты на матчи !
Тогда почему у меня не будет такой возможности поменять свои ставки ??? Это же несправедливо !!!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:01
Об этом сообщалось в хэштеге конкурс_прогнозов вчера.
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 09:52, ред.
Когда это недавно ? И почему вы об этом не объявили?? И зачем это было сделано.???
Ведь коэффициенты на матчи меняются, почему я не могу тогда тоже поменять свои ставки. Очень странное решение с вашей стороны. И совершенно не справедливое . И всё таки, почему я не имею права изменить свои ставки, если вы меняете коэффициенты на матчи.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:44
Здравствуйте. Опцию удалить ставку недавно убрали.
Гость
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