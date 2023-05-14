Канте может пропустить оставшиеся матчи «Челси» в сезоне из-за травмы

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сегодня, 01:38

Полузащитник «Челси» может пропустить остаток сезона из-за травмы, полученной накануне матча 36-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (2:2). Об этом сообщил главный тренер «синих» .

Вчера мы потеряли Нголо на тренировке, он почувствовал что-то в паху, так что, вероятно, он пропустит пару недель. Мы прекрасно знаем, что это значит.

32-летний французский футболист весной вернулся на поле после того, как пропустил полгода из-за травмы подколенного сухожилия.

Команде осталось провести три игры до конца сезона — с «Манчестер Сити» в гостях 20 мая, «Манчестер Юнайтед» на выезде 25-го числа и «Ньюкаслом» дома 28 мая.