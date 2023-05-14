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Канте может пропустить оставшиеся матчи «Челси» в сезоне из-за травмы

сегодня, 01:38

Полузащитник «Челси» Нголо Канте может пропустить остаток сезона из-за травмы, полученной накануне матча 36-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (2:2). Об этом сообщил главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард.

Вчера мы потеряли Нголо на тренировке, он почувствовал что-то в паху, так что, вероятно, он пропустит пару недель. Мы прекрасно знаем, что это значит.

32-летний французский футболист весной вернулся на поле после того, как пропустил полгода из-за травмы подколенного сухожилия.

Команде осталось провести три игры до конца сезона — с «Манчестер Сити» в гостях 20 мая, «Манчестер Юнайтед» на выезде 25-го числа и «Ньюкаслом» дома 28 мая.

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Все комментарии
CITYZENS
CITYZENS
сегодня в 04:30
Что-то Канте очень часто стал травмироваться.
Здоровья!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:32
Что с Канте , что без него, всё равно уже Челси ничего не поменять.
протон
протон
сегодня в 02:57
Какой же травмоопасном игроком является Н. Канте. Дай Бог ему здоровья конечно .
Гость
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