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Леау лечат традиционной китайской медициной, чтобы он сыграл с «Интером»

вчера, 17:27
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб МиланМилан16.05.2023 в 22:00 Не начался

Нападающий Рафаэл Леау пропустил первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера» (0:2) из-за травмы приводящей мышцы правого бедра.

В «Милане» уверены, что форвард восстановится к ответной игре, которая пройдёт 16 мая. Сейчас Леау проходит лечение под наблюдением португальского доктора Пауло Араужо.

Отмечается, что в методах восстановления игрока используется традиционная китайская медицина.

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Все комментарии
Нази
Нази
вчера в 21:46
Главное чтобы не по технологии изготоаления Москвича
jyuwz67smtm8
jyuwz67smtm8
вчера в 19:58
По-любому надо использовать его, тогда ещё шанс будет
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:43
Спартак тоже в своё время "лечили" традиционной китайской медициной.
Признания Лю Хуншэня как лечили были шокирующие, особенно про детский ...

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Triem
Triem
вчера в 17:59
С таким счетом после первой игры и это не поможет!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:50
Хоть что-то традиционное осталось в европе. И то китайское
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 17:48
Это не поможет!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:29
Уже многое потеряно, даже этот форвард вряд ли исправит ситуацию.
Гость
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