Нападающий Рафаэл Леау пропустил первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера» (0:2) из-за травмы приводящей мышцы правого бедра.
В «Милане» уверены, что форвард восстановится к ответной игре, которая пройдёт 16 мая. Сейчас Леау проходит лечение под наблюдением португальского доктора Пауло Араужо.
Отмечается, что в методах восстановления игрока используется традиционная китайская медицина.
Признания Лю Хуншэня как лечили были шокирующие, особенно про детский ...
https://ss.6/userfiles/materials/102/1024212/large.jpg
Признания Лю Хуншэня как лечили были шокирующие, особенно про детский ...
https://ss.6/userfiles/materials/102/1024212/large.jpg