«Боруссия» Дортмунд продлила контракт с Хуммельсом

1684936455

вчера, 16:54

Защитник продлил соглашение с «Боруссией» Дортмунд.

Новый контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне Бундеслиги футболист принял участие в 29 матчах и забил 1 гол.