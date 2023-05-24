«Боруссия» Дортмунд продлила контракт с Хуммельсом

Защитник Матс Хуммельс продлил соглашение с «Боруссией» Дортмунд.
Новый контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
В текущем сезоне Бундеслиги футболист принял участие в 29 матчах и забил 1 гол.
Защитник Матс Хуммельс продлил соглашение с «Боруссией» Дортмунд.
Новый контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
В текущем сезоне Бундеслиги футболист принял участие в 29 матчах и забил 1 гол.
3-я салатница уже почти взята. Если это свершится, то только он будет единственный с тремя Дортмундскими салатницами.
Надеюсь, что 2024 его не последний год с нами
3-я салатница уже почти взята. Если это свершится, то только он будет единственный с тремя Дортмундскими салатницами.
Надеюсь, что 2024 его не последний год с нами