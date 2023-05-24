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«Боруссия» Дортмунд продлила контракт с Хуммельсом

вчера, 16:54

Защитник Матс Хуммельс продлил соглашение с «Боруссией» Дортмунд.

Новый контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне Бундеслиги футболист принял участие в 29 матчах и забил 1 гол.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:11
Единственный оставшийся игрок из эпохи Клоппа, который взял салатницу с Дортмундом. Его уход в Мюнхен был шоком для болельщиков, но он смог вновь завоевать сердца болел. В любом случае живая легенда.
3-я салатница уже почти взята. Если это свершится, то только он будет единственный с тремя Дортмундскими салатницами.
Надеюсь, что 2024 его не последний год с нами
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:24
Очень даже правильное решение руководства клуба.
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