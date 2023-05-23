Полузащитник Букайо Сака подписал новый контракт с «Арсеналом».
Соглашение игрока рассчитано до 2027 года.
В 37 матчах текущего сезона АПЛ Сака забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.
Полузащитник Букайо Сака подписал новый контракт с «Арсеналом».
Соглашение игрока рассчитано до 2027 года.
В 37 матчах текущего сезона АПЛ Сака забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.
Арсенал продолжает продлевать контракты с основными игроками продлили Мартинелли, Сака, Рамсдейл, на очереди Эдегор и самые сложные переговоры идут с Салиба!
Сам игрок хочет остаться в клубе, но агенты ведут грязные игры и хотят перетащить игрока в ПСЖ.....понятно для них это выгодное предложение и они могут хорошенечко заработать на этом, но я надеюсь решающее слово будет за игроком, и он продлит контракт.
Арсенал продолжает продлевать контракты с основными игроками продлили Мартинелли, Сака, Рамсдейл, на очереди Эдегор и самые сложные переговоры идут с Салиба!
Сам игрок хочет остаться в клубе, но агенты ведут грязные игры и хотят перетащить игрока в ПСЖ.....понятно для них это выгодное предложение и они могут хорошенечко заработать на этом, но я надеюсь решающее слово будет за игроком, и он продлит контракт.
Эти сиюминутные движения в будущем лягут тяжким грузом на команду, вот те же +2 игрока к зарплатной ведомости, а какую ценность они могут дать команде? Уверен, что Жоржик абсолютно никакой (разве что будет клубную собаку теперь выгуливать), но и в ценности Троссара я не уверен, потому что, при всем его классе, он не очень боец и он полностью дублирует роль молодого Мартинелли, которому не очень нужен дублёр в целом. Конечно, глубина состава - это неплохо, но это не усиление, плюс у нас есть как раз проблемные позиции...
Эти сиюминутные движения в будущем лягут тяжким грузом на команду, вот те же +2 игрока к зарплатной ведомости, а какую ценность они могут дать команде? Уверен, что Жоржик абсолютно никакой (разве что будет клубную собаку теперь выгуливать), но и в ценности Троссара я не уверен, потому что, при всем его классе, он не очень боец и он полностью дублирует роль молодого Мартинелли, которому не очень нужен дублёр в целом. Конечно, глубина состава - это неплохо, но это не усиление, плюс у нас есть как раз проблемные позиции...
Как говорится "Москва не сразу строилась!" так и Артета поступательно, поэтапно создает новую команду! Думаю, будь у него такой же карт-бланш в финансовом плане как у Пепа в Сити, или как у Челси, мы бы этот сезон не упустили!
Признайся, никто не ожидал от нас такого результата, но мы финишировали вторыми и проблемы и спад друких клубов это не наша проблема, когда мы болтались внизу, болельщики Челси или Ливерпуля не говорили что успехи их клуба связаны только с тем, что Арсенал и МЮ сейчас в опе.
Артета делает свое дело, и если дать ему время и финансы он приведет нас к успеху! Опять-таки....Жоржиньо брали не от хорошей жизни, хотели Кайседо, но там Брайтон уперся и не отпустил игрока, да и Жорж выдал 2 супер матча против Ньюкасла и Челси и возможно будет больше игрового времени у него в следующем сезоне.
А вот насчет Троссарда не согласен! Он выполняет большой обьем работы а его универсальность помогала команде, в атаке он отыграл на всех позициях и делал это вполне успешно!
Нам нужна качественная глубина состава, и тогда сможем конкурировать в АПЛ и не сливать кубки
Как говорится "Москва не сразу строилась!" так и Артета поступательно, поэтапно создает новую команду! Думаю, будь у него такой же карт-бланш в финансовом плане как у Пепа в Сити, или как у Челси, мы бы этот сезон не упустили!
Признайся, никто не ожидал от нас такого результата, но мы финишировали вторыми и проблемы и спад друких клубов это не наша проблема, когда мы болтались внизу, болельщики Челси или Ливерпуля не говорили что успехи их клуба связаны только с тем, что Арсенал и МЮ сейчас в опе.
Артета делает свое дело, и если дать ему время и финансы он приведет нас к успеху! Опять-таки....Жоржиньо брали не от хорошей жизни, хотели Кайседо, но там Брайтон уперся и не отпустил игрока, да и Жорж выдал 2 супер матча против Ньюкасла и Челси и возможно будет больше игрового времени у него в следующем сезоне.
А вот насчет Троссарда не согласен! Он выполняет большой обьем работы а его универсальность помогала команде, в атаке он отыграл на всех позициях и делал это вполне успешно!
Нам нужна качественная глубина состава, и тогда сможем конкурировать в АПЛ и не сливать кубки