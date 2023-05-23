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Сака подписал новый контракт с «Арсеналом»

вчера, 16:35

Полузащитник Букайо Сака подписал новый контракт с «Арсеналом».

Соглашение игрока рассчитано до 2027 года.

В 37 матчах текущего сезона АПЛ Сака забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.

Сака подписал новый контракт с «Арсеналом»

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:08
Отличная новость для фанатов «Арсенала»! Поздравляю!🤝
pomor45
pomor45
вчера в 21:12
Ещё 4 года будет саковать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:01
Показатели суперские,такого грех не продлить!
A.S.A
A.S.A ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:21, ред.
Приветствую!

Как говорится "Москва не сразу строилась!" так и Артета поступательно, поэтапно создает новую команду! Думаю, будь у него такой же карт-бланш в финансовом плане как у Пепа в Сити, или как у Челси, мы бы этот сезон не упустили!

Признайся, никто не ожидал от нас такого результата, но мы финишировали вторыми и проблемы и спад друких клубов это не наша проблема, когда мы болтались внизу, болельщики Челси или Ливерпуля не говорили что успехи их клуба связаны только с тем, что Арсенал и МЮ сейчас в опе.

Артета делает свое дело, и если дать ему время и финансы он приведет нас к успеху! Опять-таки....Жоржиньо брали не от хорошей жизни, хотели Кайседо, но там Брайтон уперся и не отпустил игрока, да и Жорж выдал 2 супер матча против Ньюкасла и Челси и возможно будет больше игрового времени у него в следующем сезоне.

А вот насчет Троссарда не согласен! Он выполняет большой обьем работы а его универсальность помогала команде, в атаке он отыграл на всех позициях и делал это вполне успешно!

Нам нужна качественная глубина состава, и тогда сможем конкурировать в АПЛ и не сливать кубки
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:33
Отличная новость, рад что его сохранили, надо усиливаться и брать трофеи
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:18
Удачи малому в достижении новых высот в Арсенале!
Шуnя771
Шуnя771 ответ собакин6762 (раскрыть)
вчера в 18:17
Пишут контракты для негров!)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:46
Этот отрабатывает свои деньги.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:23
Наконец то все разрешилось.
собакин6762
собакин6762
вчера в 17:15
Два еврея на фото и САКА .....
А евреи чем там занимаются ?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:11
Самое правильное решение 💪🏽
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:58
Интересно будет посмотреть на клуб в следующем сезоне, в этом сезоне мы увидели, что хочет Артета от игроков, но не увидели и в целом трудно оценить на фоне странного сезона для АПЛ, каков потенциал того, что он хочет, и как это будет сочетаться со стремлением руководства добавлять к ростеру всякий хлам вроде Жоржика.

Эти сиюминутные движения в будущем лягут тяжким грузом на команду, вот те же +2 игрока к зарплатной ведомости, а какую ценность они могут дать команде? Уверен, что Жоржик абсолютно никакой (разве что будет клубную собаку теперь выгуливать), но и в ценности Троссара я не уверен, потому что, при всем его классе, он не очень боец и он полностью дублирует роль молодого Мартинелли, которому не очень нужен дублёр в целом. Конечно, глубина состава - это неплохо, но это не усиление, плюс у нас есть как раз проблемные позиции...
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:49, ред.
Не было ни капли сомнения в том, что стороны легко договорятся! Сака прошел академию Арсенала, плавно стал игроком первой команды, а сейчас один из лидеров нашего клуба! Сам игрок неоднократно заявлял о том, что готов продолжать выступать за клуб.

Арсенал продолжает продлевать контракты с основными игроками продлили Мартинелли, Сака, Рамсдейл, на очереди Эдегор и самые сложные переговоры идут с Салиба!

Сам игрок хочет остаться в клубе, но агенты ведут грязные игры и хотят перетащить игрока в ПСЖ.....понятно для них это выгодное предложение и они могут хорошенечко заработать на этом, но я надеюсь решающее слово будет за игроком, и он продлит контракт.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:36
Хорош Сака
Гость
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