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В «Баварии» анонсировали переход Геррейру

вчера, 12:58

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге анонсировал переход в мюнхенский клуб защитника «Боруссии» Дортмунд Рафаэла Геррейру.

Мы получили хороших игроков — Лаймера и Геррейру.

На следующей неделе португалец подпишет 3-летнее соглашение со своим новым коллективом.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:43
Салех, у меня смартфон накрылся, поэтому не могу отвечать на звонки. На неделе обещали исправить- без него, как без рук.
Что до Кана, наверно ты прав- он не самый грамотный управленец, но я не вижу в клубе того, кто мог бы идеально руководить командой.
Сейчас, руководство занимается главным- налаживает в команде благоприятную обстановку, помогает ГТ подготовить команду к сезону и объеденить коллектив.

И не случайно, вчера, Хёнес выступил с заявлением- что в команде всё спокойно.
Другое дело ,что не слышно про новые трансферы. Хотя, как принято говорить- трансферы любят тишину...
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:32
Хорош Люка, но он как «запорожец», день покатался, неделя на ремонте…)))
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:30
Ну конечно, сейчас некому проигрывать…)))
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:28
Если будем объективны, то Кан конечно же не тянет на то, чтобы заниматься управлением топ команды, как и Салихамиджич. Вот Румениге тот ещё лис, у него сильный иммунитет против ошибок. Бывшие вратарь и защитник не готовились к трудным временам, а они в любую команду приходят без предупреждения. Пусть покажут себя в какой нибудь команде в середине турнирной таблицы, так будет лучше и для Баварии и для этих «двоих»…
Capral
Capral
вчера в 22:02, ред.
Хёнес написал: "Положение дел в Баварии- полностью спокойное".
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 19:31
Если в смысле обиды- то да. Но Бавария- родной клуб, родной дом, а значит- возвращение возможно!
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:56
Привет-привет друг! Конечно Кан не заслужил всего, но на месте Кана я сто раз подумал бы, не в пользу возвращения.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 16:02
Ничему не учит пример Хуммельса, Гётце и всех остальных. И португальца карма настигнет.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 15:50
контрацептив
Capral
Capral
вчера в 13:37
Также, Бавария планирует долгосрочное соглашение с Л.Хернандесом.
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 13:14
Привет, Дружище!!!
Сегодня случилось примирение президента Баварии Хайнера и О.Кана, чему, я- безусловно рад!!!
Даже фотка имеется, где оба обнимаются. Буду рад, если Оливер вернется в Мюнхен и займет в родном клубе достойное место!!!

Как-то было обидно видеть, когда на чествовании клуба не присутсвовал Кан. Непорядочно было...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:13
По старой проверенной схеме)
salleeh
salleeh
вчера в 13:06
Когда вы анонсируете нападающего???
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