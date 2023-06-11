В «Баварии» анонсировали переход Геррейру

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге анонсировал переход в мюнхенский клуб защитника «Боруссии» Дортмунд Рафаэла Геррейру.
Мы получили хороших игроков — Лаймера и Геррейру.
На следующей неделе португалец подпишет 3-летнее соглашение со своим новым коллективом.
Что до Кана, наверно ты прав- он не самый грамотный управленец, но я не вижу в клубе того, кто мог бы идеально руководить командой.
Сейчас, руководство занимается главным- налаживает в команде благоприятную обстановку, помогает ГТ подготовить команду к сезону и объеденить коллектив.
И не случайно, вчера, Хёнес выступил с заявлением- что в команде всё спокойно.
Другое дело ,что не слышно про новые трансферы. Хотя, как принято говорить- трансферы любят тишину...
Что до Кана, наверно ты прав- он не самый грамотный управленец, но я не вижу в клубе того, кто мог бы идеально руководить командой.
Сейчас, руководство занимается главным- налаживает в команде благоприятную обстановку, помогает ГТ подготовить команду к сезону и объеденить коллектив.
И не случайно, вчера, Хёнес выступил с заявлением- что в команде всё спокойно.
Другое дело ,что не слышно про новые трансферы. Хотя, как принято говорить- трансферы любят тишину...
Сегодня случилось примирение президента Баварии Хайнера и О.Кана, чему, я- безусловно рад!!!
Даже фотка имеется, где оба обнимаются. Буду рад, если Оливер вернется в Мюнхен и займет в родном клубе достойное место!!!
Как-то было обидно видеть, когда на чествовании клуба не присутсвовал Кан. Непорядочно было...
Сегодня случилось примирение президента Баварии Хайнера и О.Кана, чему, я- безусловно рад!!!
Даже фотка имеется, где оба обнимаются. Буду рад, если Оливер вернется в Мюнхен и займет в родном клубе достойное место!!!
Как-то было обидно видеть, когда на чествовании клуба не присутсвовал Кан. Непорядочно было...