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«Урарту», руководимый российским тренером, выбыл из ЛЧ, уступив «Зриньски»

сегодня, 00:46
ЗриньскиЛоготип футбольный клуб Зриньски (Мостар)2 : 3Логотип футбольный клуб Урарту (Ереван)УрартуЗакончился после серии пенальти

«Зриньски» прошёл по сумме двух матчей «Урарту» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (3:3, 4:3 по пенальти).

В ответной игре счёт открыл Неманья Бильбия на 27-й минуте. Нарек Григорян на 74-й восстановил равенство, он же на 90+1-й с пенальти вывел команду из Армении вперёд. На 90+4-й Томислав Киш сравнял счёт, также реализовав одиннадцатиметровый. На 105+3-й Артем Максименко забил 3-й мяч «Урарту».

Таким образом, подопечные Дмитрия Гунько завершили выступление в турнире. «Зриньски» же в следующем раунде встретится с победителем пары «Слован» Братислава (Словакия) — «Свифт Эсперанж» (Люксембург).

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Источник: soccer.ru
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17 июля
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Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:08
Это футбол - кто то выигрывает, а кто то уступает и выбывает.
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