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«Черноморец» и «Алания» сыграли вничью в матче Первой лиги

вчера, 21:38
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)1 : 1Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

«Черноморец» и «Алания» не выявили победителя в матче 1-го тура Первой лиги (1:1).

На 65-й минуте игры владикавказцы вышли вперёд после гола Батраза Гурциева с пенальти. Хозяева отыгрались на 81-й — отличился Владислав Руденко.

Команда из Новороссийска занимает 9-е место в первенстве, осетинский клуб — 8-й. Оба коллектива имеют по одному баллу.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:49
«Черноморец» и «Алания» сыграли вничью в матче Первой лиги .
Ну и поздравить не кого . Победила дружба !)
Ну а по игре ,конечно у команды гостей было больше моментов, которые нужно было воплощать в голы . У команды хозяев поля Черномореца во втором тайме был единственный момент который они и реализовали, ошибка защиты и небольшая срезка и красивый удар головой воплотился в гол хозяев поля . Начало сезона сказалось, первый матч ,где никто не хотел проиграть .
В итоге пожелаю обеим командам показать хороший футбол и Удачи ! Надеюсь что моя родная Алания в этом сезоне всё таки выйдет в лигу сильнейших РПЛ !
Всем Добра !
sova147
sova147
вчера в 21:45
Боевая ничья. Главное что игры будут регулярные...
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