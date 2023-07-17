«Черноморец» и «Алания» сыграли вничью в матче Первой лиги .

«Черноморец» и «Алания» не выявили победителя в матче 1-го тура Первой лиги (1:1).
На 65-й минуте игры владикавказцы вышли вперёд после гола Батраза Гурциева с пенальти. Хозяева отыгрались на 81-й — отличился Владислав Руденко.
Команда из Новороссийска занимает 9-е место в первенстве, осетинский клуб — 8-й. Оба коллектива имеют по одному баллу.
Ну и поздравить не кого . Победила дружба !)
Ну а по игре ,конечно у команды гостей было больше моментов, которые нужно было воплощать в голы . У команды хозяев поля Черномореца во втором тайме был единственный момент который они и реализовали, ошибка защиты и небольшая срезка и красивый удар головой воплотился в гол хозяев поля . Начало сезона сказалось, первый матч ,где никто не хотел проиграть .
В итоге пожелаю обеим командам показать хороший футбол и Удачи ! Надеюсь что моя родная Алания в этом сезоне всё таки выйдет в лигу сильнейших РПЛ !
Всем Добра !
Ну и поздравить не кого . Победила дружба !)
Ну а по игре ,конечно у команды гостей было больше моментов, которые нужно было воплощать в голы . У команды хозяев поля Черномореца во втором тайме был единственный момент который они и реализовали, ошибка защиты и небольшая срезка и красивый удар головой воплотился в гол хозяев поля . Начало сезона сказалось, первый матч ,где никто не хотел проиграть .
В итоге пожелаю обеим командам показать хороший футбол и Удачи ! Надеюсь что моя родная Алания в этом сезоне всё таки выйдет в лигу сильнейших РПЛ !
Всем Добра !