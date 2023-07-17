«Черноморец» и «Алания» сыграли вничью в матче Первой лиги .

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вчера, 21:38

«Черноморец» и «Алания» не выявили победителя в матче 1-го тура Первой лиги (1:1).

На 65-й минуте игры владикавказцы вышли вперёд после гола Батраза Гурциева с пенальти. Хозяева отыгрались на 81-й — отличился Владислав Руденко.

Команда из Новороссийска занимает 9-е место в первенстве, осетинский клуб — 8-й. Оба коллектива имеют по одному баллу.