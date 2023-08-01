Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2023/2024

«Барселона» намерена подписать нападающего «Ренна»

вчера, 20:38

Нападающий «Ренна» Жереми Доку интересен «Барселоне».

На игрока претендует также «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» пока что не общаются с французским клубом о трансфере игрока, на этой неделе переговоры перейдут в более активную фазу.

Каталонцы видят в Доку замену Усману Дембеле, который близок к переходу в ПСЖ.

В 29 матчах прошедшего сезона Лиги 1 Жереми забил 6 голов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Реал Сосьедад» работает над трансфером ван де Бека
Вчера, 23:54
ПСЖ убрал фотографию Мбаппе с обложки на странице с составом команды
Вчера, 22:57
Слухи«Арсенал» договорился с голкипером «Брентфорда» о сотрудничестве
Вчера, 20:52
Слухи«Барселона» нашла замену Дембеле
Вчера, 17:46
Слухи«РБ Лейпциг» работает над трансфером защитника «Лиона»
Вчера, 17:38
Слухи«Манчестер Сити» рассматривает форварда из Лиги 1 на замену Марезу
Вчера, 14:49
Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 22:09
Барса начала сплошными тупыми бегунками интересоваться. раньше хоть игроки были а-ля Неймар, у которого не только скорость, но и высокий уровень футбольного интеллекта.
Или футбол так деградирует, что сейчас всё решают тупые бегунки, которые несутся ... пойми куда, но главное несутся.
Вещий
Вещий
вчера в 21:28
Ну если у Барсы есть 30 лямов то можно вести переговоры, а вот если нет всей суммы, то...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:21
Денег у сити побольше сейчас и перспективы получше, посмотрим что будетдальше
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 