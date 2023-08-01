«Барселона» намерена подписать нападающего «Ренна»

1690911509

вчера, 20:38

Нападающий «Ренна» интересен «Барселоне».

На игрока претендует также «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» пока что не общаются с французским клубом о трансфере игрока, на этой неделе переговоры перейдут в более активную фазу.

Каталонцы видят в Доку замену Усману Дембеле, который близок к переходу в ПСЖ .

В 29 матчах прошедшего сезона Лиги 1 Жереми забил 6 голов.