«Барселона» намерена подписать нападающего «Ренна»

Нападающий «Ренна» Жереми Доку интересен «Барселоне».
На игрока претендует также «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» пока что не общаются с французским клубом о трансфере игрока, на этой неделе переговоры перейдут в более активную фазу.
Каталонцы видят в Доку замену Усману Дембеле, который близок к переходу в ПСЖ.
В 29 матчах прошедшего сезона Лиги 1 Жереми забил 6 голов.
Или футбол так деградирует, что сейчас всё решают тупые бегунки, которые несутся ... пойми куда, но главное несутся.
Или футбол так деградирует, что сейчас всё решают тупые бегунки, которые несутся ... пойми куда, но главное несутся.