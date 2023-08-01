«Реал Сосьедад» хочет подписать Силву из «Лейпцига»

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сегодня, 09:00

«Реал Сосьедад» надеется в ближайшее время оформить переход нападающего «РБ Лейпциг» .

По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии, а сам игрок заинтересован в трансфере.

Португалец выступает за «Лейпциг» с июля 2021 года.