«Реал Сосьедад» хочет подписать Силву из «Лейпцига»

«Реал Сосьедад» надеется в ближайшее время оформить переход нападающего «РБ Лейпциг» Андре Силвы.
По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии, а сам игрок заинтересован в трансфере.
Португалец выступает за «Лейпциг» с июля 2021 года.
Начинал Андре отлично, и сращу же на него повесили ярлык "будующей звезды", а в Португалии это делают очень хорошо. За игроком сразу же пришел Милан, отвалил за него запрашиваемую сумму,но ни в Милане, ни в Севильи "будующая звезда" так себя и не проявил....далее был переход в Айнтрахт и врт там Андреа проявил себя во всей красе, и как я уже писал тут неоднократно, в Айнтрахте тоже умеют умело работать на имя игрока, а потом продают это имя.....и вот Лейпциг клюнул на Силву, но и там он себя не проявил должным образом....так что не факт что принесет много пользы Сосьедаду, но возможно,обстановка близкая к родной Португалии поможет, да и стилестически эти чемпионаты близки....а так,удачи игроку!
Начинал Андре отлично, и сращу же на него повесили ярлык "будующей звезды", а в Португалии это делают очень хорошо. За игроком сразу же пришел Милан, отвалил за него запрашиваемую сумму,но ни в Милане, ни в Севильи "будующая звезда" так себя и не проявил....далее был переход в Айнтрахт и врт там Андреа проявил себя во всей красе, и как я уже писал тут неоднократно, в Айнтрахте тоже умеют умело работать на имя игрока, а потом продают это имя.....и вот Лейпциг клюнул на Силву, но и там он себя не проявил должным образом....так что не факт что принесет много пользы Сосьедаду, но возможно,обстановка близкая к родной Португалии поможет, да и стилестически эти чемпионаты близки....а так,удачи игроку!