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«Реал Сосьедад» хочет подписать Силву из «Лейпцига»

сегодня, 09:00

«Реал Сосьедад» надеется в ближайшее время оформить переход нападающего «РБ Лейпциг» Андре Силвы.

По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии, а сам игрок заинтересован в трансфере.

Португалец выступает за «Лейпциг» с июля 2021 года.

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Все комментарии
6wt2nyrheqav
6wt2nyrheqav
сегодня в 13:34
Домой, домой, пора домой))
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:40
Ну тут не все так однозначно....
Начинал Андре отлично, и сращу же на него повесили ярлык "будующей звезды", а в Португалии это делают очень хорошо. За игроком сразу же пришел Милан, отвалил за него запрашиваемую сумму,но ни в Милане, ни в Севильи "будующая звезда" так себя и не проявил....далее был переход в Айнтрахт и врт там Андреа проявил себя во всей красе, и как я уже писал тут неоднократно, в Айнтрахте тоже умеют умело работать на имя игрока, а потом продают это имя.....и вот Лейпциг клюнул на Силву, но и там он себя не проявил должным образом....так что не факт что принесет много пользы Сосьедаду, но возможно,обстановка близкая к родной Португалии поможет, да и стилестически эти чемпионаты близки....а так,удачи игроку!
ДСА
ДСА
сегодня в 09:47
Непонятно зачем его вообще в Лейпциг взяли.
8xny69nx6fze
8xny69nx6fze
сегодня в 09:12
Португальцу играть будет комфортнее в Испании
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:11
Это будет хорошее усиление,удачи Силве!
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