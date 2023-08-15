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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении игрока сборной Бельгии

вчера, 14:49

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Эвертона» и сборной Бельгии Амаду Онану. Главный тренер «манкунианцев» Эрик Тен Хаг хочет видеть в своей команде выносливого и физически сильного игрока центра поля. «Эвертон» не собирается продавать Онану дешевле чем за 50 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Онана провёл 35 игр во всех турнирах, забил 1 мяч, отдал 2 голевые передачи и получил 10 жёлтых карточек. Контракт 21-летнего футболиста с «Эвертоном» действует до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 45 миллионов евро.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:45
Второй онан…, не слишком ли для одного клуба?
XtraDigger
XtraDigger
вчера в 19:58
Онанизм какой-то...
shlomo
shlomo
вчера в 16:12
Статистика конечно так себе...но тренеру виднее кто нужен.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:10
в последнее время все эти бельгийцы загорелые такие))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:20
Если и брать, на вторые роли.
Все бельгийские игроки тряпки
ДСА
ДСА
вчера в 14:51
Не самая дешёвая покупка, можно поискать игроков подешевле.
Гость
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