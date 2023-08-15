«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении игрока сборной Бельгии

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вчера, 14:49

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Эвертона» и сборной Бельгии . Главный тренер «манкунианцев» Эрик Тен Хаг хочет видеть в своей команде выносливого и физически сильного игрока центра поля. «Эвертон» не собирается продавать Онану дешевле чем за 50 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Онана провёл 35 игр во всех турнирах, забил 1 мяч, отдал 2 голевые передачи и получил 10 жёлтых карточек. Контракт 21-летнего футболиста с «Эвертоном» действует до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 45 миллионов евро.