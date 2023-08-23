В «Реале Сосьедад» делают всё возможное, чтобы Захарян сыграл в пятницу

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вчера, 13:54

Не начался

В «Реале Сосьедад» надеются, что полузащитник сборной России сможет принять участие в следующем матче.

Ранее сообщалось, что Ла Лига ещё не зарегистрировала 20-летнего игрока.

25 августа «Сосьедад» сразится с «Лас-Пальмасом».