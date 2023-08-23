В «Реале Сосьедад» делают всё возможное, чтобы Захарян сыграл в пятницу

В «Реале Сосьедад» надеются, что полузащитник сборной России Арсен Захарян сможет принять участие в следующем матче.
Ранее сообщалось, что Ла Лига ещё не зарегистрировала 20-летнего игрока.
25 августа «Сосьедад» сразится с «Лас-Пальмасом».
|Лас-Пальмас-:-Реал Сосьедад
|Завтра в 20:30 Не начался
В «Реале Сосьедад» надеются, что полузащитник сборной России Арсен Захарян сможет принять участие в следующем матче.
Ранее сообщалось, что Ла Лига ещё не зарегистрировала 20-летнего игрока.
25 августа «Сосьедад» сразится с «Лас-Пальмасом».