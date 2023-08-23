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В «Реале Сосьедад» делают всё возможное, чтобы Захарян сыграл в пятницу

вчера, 13:54
Лас-ПальмасЛоготип футбольный клуб Лас-Пальмас-:-Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадЗавтра в 20:30 Не начался

В «Реале Сосьедад» надеются, что полузащитник сборной России Арсен Захарян сможет принять участие в следующем матче.

Ранее сообщалось, что Ла Лига ещё не зарегистрировала 20-летнего игрока.

25 августа «Сосьедад» сразится с «Лас-Пальмасом».

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:32
Сыграет в следующем матче,а вот поможет ли ему срочное принятие армянского гражданства для футбольных путешествий за пределы Иберийского полуострова,узнаем попозже.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:42
За сколько его купили?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:56
Давайте-давайте, я тоже жду!) Но если и не сыграет в этом туре, то точно не трагедия
Гость
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