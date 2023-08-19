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Захарян взял в «Реале Сосьедад» 12-й номер

вчера, 22:47

Испанский «Реал Сосьедад» объявил о трансфере российского хавбека Арсена Захаряна.

Экс-футболист «Динамо» будет выступать за свой новый клуб под 12-м номером.

Клубная пресс-служба басков также опубликовала видео, в котором Захарян рассказал о своих ожиданиях от трансфера.

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Все комментарии
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 05:27
Не столь важно какой номер, важно сколько и как будет играть.
Omanga
Omanga
сегодня в 04:33
Новости о Захаряне затмили новости о Дзюбе.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:29
И, конечно, вызывает интерес, сколько раз мы будем видеть номер 12 на поле.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 23:37
Добрый вечер, aгeнт Cмит!

Согласен, каждый из нас может активировать 5 аккаунтов, чтобы один не трудился с 15-ю. И да, прошлом месяце я играл с двумя - один основной, второй ради экспериментов. Не имеет смысла играть с 15-ю.

А насчет других: я когда-то обращался ко всем по этому поводу, чтобы попробовали в нашей группе, и сказал, что 2000 очков за день не заработаешь весь день комментируя. Но, люди, кажется, хотят тратить свое время... Или хотят приз.

Призов выиграл достаточно, теперь для меня время важнее всего.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:17
Спасибо)
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:11
Маэстро, примите поздравления!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍
sova147
sova147
вчера в 23:08
Не номер красит игрока а его игра
Futurista
Futurista ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:52
Спасибо.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:51
Главное не под каким номером будет выступать , а как будет выступать.
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