Захарян взял в «Реале Сосьедад» 12-й номер

Испанский «Реал Сосьедад» объявил о трансфере российского хавбека Арсена Захаряна.
Экс-футболист «Динамо» будет выступать за свой новый клуб под 12-м номером.
Клубная пресс-служба басков также опубликовала видео, в котором Захарян рассказал о своих ожиданиях от трансфера.
Согласен, каждый из нас может активировать 5 аккаунтов, чтобы один не трудился с 15-ю. И да, прошлом месяце я играл с двумя - один основной, второй ради экспериментов. Не имеет смысла играть с 15-ю.
А насчет других: я когда-то обращался ко всем по этому поводу, чтобы попробовали в нашей группе, и сказал, что 2000 очков за день не заработаешь весь день комментируя. Но, люди, кажется, хотят тратить свое время... Или хотят приз.
Призов выиграл достаточно, теперь для меня время важнее всего.
Согласен, каждый из нас может активировать 5 аккаунтов, чтобы один не трудился с 15-ю. И да, прошлом месяце я играл с двумя - один основной, второй ради экспериментов. Не имеет смысла играть с 15-ю.
А насчет других: я когда-то обращался ко всем по этому поводу, чтобы попробовали в нашей группе, и сказал, что 2000 очков за день не заработаешь весь день комментируя. Но, люди, кажется, хотят тратить свое время... Или хотят приз.
Призов выиграл достаточно, теперь для меня время важнее всего.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍