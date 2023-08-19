Захарян взял в «Реале Сосьедад» 12-й номер

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вчера, 22:47

Испанский «Реал Сосьедад» объявил о трансфере российского хавбека .

Экс-футболист «Динамо» будет выступать за свой новый клуб под 12-м номером.

Клубная пресс-служба басков также опубликовала видео, в котором Захарян рассказал о своих ожиданиях от трансфера.