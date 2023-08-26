Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун продолжит карьеру во Франции.
По информации источника, стороны согласовали трансфер за 40 млн евро, включая бонусы. Лондонцы получат значительную сумму при последующей продаже форварда. В эти выходные футболист должен пройти медосмотр.
В прошлом сезоне игрок сборной США уже выступал в Лиге 1, играя на правах аренды за «Реймс».
Родился в Нью Йорке, играл в молодежке Англии, после стал играть за США, но по мнению Чемпа он всё таки швейцарский.
Родился в Нью Йорке, играл в молодежке Англии, после стал играть за США, но по мнению Чемпа он всё таки швейцарский.