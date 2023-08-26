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«Монако» согласовал трансфер форварда «Арсенала»

вчера, 12:59

Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун продолжит карьеру во Франции.

По информации источника, стороны согласовали трансфер за 40 млн евро, включая бонусы. Лондонцы получат значительную сумму при последующей продаже форварда. В эти выходные футболист должен пройти медосмотр.

В прошлом сезоне игрок сборной США уже выступал в Лиге 1, играя на правах аренды за «Реймс».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:59
В ближайшие часы 22-летний швейцарский форвард
Родился в Нью Йорке, играл в молодежке Англии, после стал играть за США, но по мнению Чемпа он всё таки швейцарский.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:06
а в чём смысл вроде у них всё есть
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