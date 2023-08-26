«Монако» согласовал трансфер форварда «Арсенала»

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вчера, 12:59

Нападающий «Арсенала» продолжит карьеру во Франции.

По информации источника, стороны согласовали трансфер за 40 млн евро, включая бонусы. Лондонцы получат значительную сумму при последующей продаже форварда. В эти выходные футболист должен пройти медосмотр.