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«Челси» назвал условия, на которых отпустит Лукаку в «Рому»

вчера, 12:20

Сегодня утром произошла встреча представителей «Челси» и «Ромы» по поводу возможной аренды нападающего сборной Бельгии Ромелы Лукаку. Лондонцы озвучили свои условия. Они хотят 8-10 миллионов фунтов за аренду игрока. «Рома» должна полностью взять на себя зарплату футболиста. При этом Лукаку должен пойти на снижение заработной платы до 7 миллионов фунтов в год, так как итальянский клуб не сможет платить больше.

В прошлом сезоне, выступая на правах аренды за «Интер», Лукаку провёл 37 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с «Челси» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего нападающего в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Рома» начала переговоры по поводу аренды Лукаку.

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Все комментарии
протон
протон ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
сегодня в 00:08
Есть ли на свете более отталкивающий игрок?
Я мечтал вернуться в Челси,у меня здесь незавершенное дело.
Я не хотел уходить из Интера,и непротив вернуться.
Я мечтаю остаться в Интере после окончания аренды.
Я не хочу переходить СА,потому что они предлагают всего 20 лямов,а я хочу 80,и поэтому хочу только в Интер
Я не хочу в Интер,а хочу в Юве.
Я не хочу в Юве а хочу...что ты хочешь, ?
Naherger
Naherger
вчера в 18:24
Не нужен он Роме,они азмуна взяли.
Да Лукаку должен быть полным кретином,чтобы вновь пойти к Моуриньо,с которым у него нигде не получалось
Справедливый Хам
Справедливый Хам
вчера в 14:20
Всё ниже и ниже
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:48
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 13:25
    Итальяшкам такие деньги не потянуть.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:46
    Выгоднее в эскорт отдать....:)))))

    Я понимаю что Челси хочешь все выжить из него, но мне кажется дороговато за игрока который тебе не нужен брать 10млн за сезон + не платить никакую часть зарплаты... хотя... а что остаётся кроме этого ? ....ведь он не собирается разорвать контракт, на халяву получает 10 лям в год это даже стыдно плюс была новость, что он отказался играть в Челси, Челси не хочет больше возиться с его капризами. Вот и все.. Челси нужно избавится от него что они и пытаются сделать....
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 12:40
    Много за бесполезный шкаф
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 12:30
    Много челси хочет, это все-таки лукаку...
    izrafel
    izrafel
    вчера в 12:23
    Ну тут еще можно и поторговаться как с одной, так и с другой стороны... посмотрим что получится по факту.
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