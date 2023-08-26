«Челси» назвал условия, на которых отпустит Лукаку в «Рому»

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вчера, 12:20

Сегодня утром произошла встреча представителей «Челси» и «Ромы» по поводу возможной аренды нападающего сборной Бельгии . Лондонцы озвучили свои условия. Они хотят 8-10 миллионов фунтов за аренду игрока. «Рома» должна полностью взять на себя зарплату футболиста. При этом Лукаку должен пойти на снижение заработной платы до 7 миллионов фунтов в год, так как итальянский клуб не сможет платить больше.

В прошлом сезоне, выступая на правах аренды за «Интер», Лукаку провёл 37 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с «Челси» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего нападающего в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Рома» начала переговоры по поводу аренды Лукаку.