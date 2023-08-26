«Челси» назвал условия, на которых отпустит Лукаку в «Рому»

Сегодня утром произошла встреча представителей «Челси» и «Ромы» по поводу возможной аренды нападающего сборной Бельгии Ромелы Лукаку. Лондонцы озвучили свои условия. Они хотят 8-10 миллионов фунтов за аренду игрока. «Рома» должна полностью взять на себя зарплату футболиста. При этом Лукаку должен пойти на снижение заработной платы до 7 миллионов фунтов в год, так как итальянский клуб не сможет платить больше.
В прошлом сезоне, выступая на правах аренды за «Интер», Лукаку провёл 37 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с «Челси» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего нападающего в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Рома» начала переговоры по поводу аренды Лукаку.
Я мечтал вернуться в Челси,у меня здесь незавершенное дело.
Я не хотел уходить из Интера,и непротив вернуться.
Я мечтаю остаться в Интере после окончания аренды.
Я не хочу переходить СА,потому что они предлагают всего 20 лямов,а я хочу 80,и поэтому хочу только в Интер
Я не хочу в Интер,а хочу в Юве.
Я не хочу в Юве а хочу...что ты хочешь, ?
Я мечтал вернуться в Челси,у меня здесь незавершенное дело.
Я не хотел уходить из Интера,и непротив вернуться.
Я мечтаю остаться в Интере после окончания аренды.
Я не хочу переходить СА,потому что они предлагают всего 20 лямов,а я хочу 80,и поэтому хочу только в Интер
Я не хочу в Интер,а хочу в Юве.
Я не хочу в Юве а хочу...что ты хочешь, ?
Да Лукаку должен быть полным кретином,чтобы вновь пойти к Моуриньо,с которым у него нигде не получалось
Да Лукаку должен быть полным кретином,чтобы вновь пойти к Моуриньо,с которым у него нигде не получалось
Я понимаю что Челси хочешь все выжить из него, но мне кажется дороговато за игрока который тебе не нужен брать 10млн за сезон + не платить никакую часть зарплаты... хотя... а что остаётся кроме этого ? ....ведь он не собирается разорвать контракт, на халяву получает 10 лям в год это даже стыдно плюс была новость, что он отказался играть в Челси, Челси не хочет больше возиться с его капризами. Вот и все.. Челси нужно избавится от него что они и пытаются сделать....
Я понимаю что Челси хочешь все выжить из него, но мне кажется дороговато за игрока который тебе не нужен брать 10млн за сезон + не платить никакую часть зарплаты... хотя... а что остаётся кроме этого ? ....ведь он не собирается разорвать контракт, на халяву получает 10 лям в год это даже стыдно плюс была новость, что он отказался играть в Челси, Челси не хочет больше возиться с его капризами. Вот и все.. Челси нужно избавится от него что они и пытаются сделать....