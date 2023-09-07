Футболистка сборной Молдавии погибла в результате несчастного случая

Футболистка «Эйнхерьи» и сборной Молдавии Виолета Мицул погибла в результате несчастного случая. В заявлении клуба говорится:

С глубокой печалью в сердце мы сообщаем о внезапной смерти нашего игрока, товарища по команде и друга Виолеты Мицул, которая погибла в результате несчастного случая в ночь на 4 сентября в возрасте всего 26 лет. Община Вопнафьордура опечалена.

Виолета, родившаяся 3 апреля 1997 года в Молдавии, весной этого года присоединилась к «Эйнхерье» и этим летом сыграла ключевую роль в женской команде в чемпионате. Виолета была добросердечной, энергичной и улыбчивой. Она была надёжным членом команды и образцовой футболисткой. Её смерть стала большим потрясением для всех нас. Наши мысли с её товарищами по команде и тренерами, которые скорбят по ней.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье Виолеты: Александру, Марии, Вячеславу и Юлии. В такое трагическое время никакие слова и действия не смогут залечить раны, оставленные утратой, но мы сделаем всё возможное, чтобы утешить семью и друзей, которые скорбят в это время.