Стадион клуба итальянской Серии C признали непригодным после пожара

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вчера, 10:53

Стадион в Таранто серьёзно пострадал в результате пожара.

Возгорание произошло на гостевом секторе после матча Серии C с «Фоджей». Пламя удалось потушить только благодаря работе пожарных, которые продолжались всю ночь. Прибывшие машины ультрас гостей забросали камнями. По словам некоторых свидетелей, как сообщает La Gazzetta dello Sport, причиной случившегося называется бросок дымовой шашки, которая попала на пластиковый материал и рулоны смолы, находящиеся под трибунами.

Пострадавших в результате происшествия нет, но сообщается о значительном полученном ущербе.

Стадион был признан полностью непригодным для использования.