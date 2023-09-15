Агент Гюнтера рассказал, почему игрок не перешёл в ЦСКА

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер был близок к переходу в ЦСКА, но в последний день трансферного окна сделка сорвалась.
Это подтвердил агент футболиста Эрсин Акан.
Да, это действительно так.
Другой игрок также не смог присоединиться к «армейцам».
Защитник «Вероны» Корай Гюнтер был близок к переходу в ЦСКА, но в последний день трансферного окна сделка сорвалась.
Это подтвердил агент футболиста Эрсин Акан.
Да, это действительно так.
Другой игрок также не смог присоединиться к «армейцам».
А в итоге ЦСКА не подписали никого. Слева теперь правша Гайич будет играть?) Продали пол основы, на замену купили одного чилийца, да и у того тяжелая адаптация. Ощущение, что раз нет призовых от лиги чемпионов, то и бороться абсолютно смысла нет
А в итоге ЦСКА не подписали никого. Слева теперь правша Гайич будет играть?) Продали пол основы, на замену купили одного чилийца, да и у того тяжелая адаптация. Ощущение, что раз нет призовых от лиги чемпионов, то и бороться абсолютно смысла нет