Агент Гюнтера рассказал, почему игрок не перешёл в ЦСКА

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вчера, 10:35

Защитник «Вероны» был близок к переходу в ЦСКА , но в последний день трансферного окна сделка сорвалась.

Это подтвердил агент футболиста Эрсин Акан.

Да, это действительно так.

Другой игрок также не смог присоединиться к «армейцам».