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Агент Гюнтера рассказал, почему игрок не перешёл в ЦСКА

вчера, 10:35

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер был близок к переходу в ЦСКА, но в последний день трансферного окна сделка сорвалась.

Это подтвердил агент футболиста Эрсин Акан.

Да, это действительно так.

Другой игрок также не смог присоединиться к «армейцам».

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Все комментарии
VAGNER LAVE
VAGNER LAVE ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:58
"Продали полосновы" - твои слова. " купили одного чилийца " Давай вместе считать. Продали Караскаля, Медину и Баху - 3 человек ( это полосновы?). Купили Давилу, Келвена, Файзулаева ( тоже трех, а не одного). Я люблю комментарии без преувеличений, а ты?
протон
протон
вчера в 12:41
Которое уже подряд окно этого Гюнтера пытаются куда-нибудь в Россию пристроить? В отличие от Веллингтона, по него даже инсайдеры особо не писали, так что сомнительно, что был серьёзный интерес. Разве что как запасной вариант.
А в итоге ЦСКА не подписали никого. Слева теперь правша Гайич будет играть?) Продали пол основы, на замену купили одного чилийца, да и у того тяжелая адаптация. Ощущение, что раз нет призовых от лиги чемпионов, то и бороться абсолютно смысла нет
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:05
Сухо все. Боятся, что птица пролетит и мышь проскочит?).
112910415
112910415
вчера в 11:02
и ведь как подробно-то рассказал ! )
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:48
Очень интересно, но в фразе "да, это действительно так" нет даже намека на то, почему сделка сорвалась.
Гость
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