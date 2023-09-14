Три клуба РПЛ интересовались нападающим «Фламенго»

Даниэль Нассиф, агент нападающего «Фламенго» , подтвердил, что к его клиенту проявляли интерес команды РПЛ .

«Спартак» действительно проявлял интерес к Педро. Кроме того, в игроке были заинтересованы ЦСКА и «Зенит». Клуб из Петербурга был ближе всех к возможному трансферу.