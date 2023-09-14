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Три клуба РПЛ интересовались нападающим «Фламенго»

вчера, 22:08

Даниэль Нассиф, агент нападающего «Фламенго» Педро Абреу, подтвердил, что к его клиенту проявляли интерес команды РПЛ.

«Спартак» действительно проявлял интерес к Педро. Кроме того, в игроке были заинтересованы ЦСКА и «Зенит». Клуб из Петербурга был ближе всех к возможному трансферу.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Qu Bert Nilingus (раскрыть)
сегодня в 09:57
Не надо сочинять....если не видели....
Клюют и ещё как....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:53
Но Вендел вовремя сообразил что будет счастлив лишь 1 день...а потом его нишу под денежным фонтаном займёт Абреу....и вернулся к гостеприимному Семаку....
njc6jvxuwc46
njc6jvxuwc46
сегодня в 01:24
У Спартака нет шансов)))
Qu Bert Nilingus
Qu Bert Nilingus
сегодня в 01:24
У зенита денег куры не клюют
2tbp8xbwqvrg
2tbp8xbwqvrg
сегодня в 01:23
Ессесна ближе всего, это ж Зенит)
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:34, ред.
Спартак действительно положил глаз на этого нападающего, просто пока не сошлись в цене, а для полноценного торга не хватило времени, зимой диалог продолжится.

А что касается интереса клуба из северной столицы к Педро, то там скорее всего речь идёт про другого футболиста Педро Энрике из «Коринтианса» и с ним контракт таки подписан, только в силу юного возраста, ему ещё нет восемнадцати, появиться в Питере молодое бразильское дарование сможет только после своего совершеннолетия после нового года.

В общем ждём вторую половину чемпионата, а там Бог даст увидим обоих "Донов Педро из Бразилии, где живет много диких обезьян" в нашем чемпионате. Болейте за своих, а не против чужих!
протон
протон
вчера в 22:11
Зенит предлагал Фламенго обменять Вендела на Педро, когда тот хотел к ним перейти, т. е. сумма сделки порядка 25-30 млн.
Гость
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