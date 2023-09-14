Три клуба РПЛ интересовались нападающим «Фламенго»

Даниэль Нассиф, агент нападающего «Фламенго» Педро Абреу, подтвердил, что к его клиенту проявляли интерес команды РПЛ.
«Спартак» действительно проявлял интерес к Педро. Кроме того, в игроке были заинтересованы ЦСКА и «Зенит». Клуб из Петербурга был ближе всех к возможному трансферу.
А что касается интереса клуба из северной столицы к Педро, то там скорее всего речь идёт про другого футболиста Педро Энрике из «Коринтианса» и с ним контракт таки подписан, только в силу юного возраста, ему ещё нет восемнадцати, появиться в Питере молодое бразильское дарование сможет только после своего совершеннолетия после нового года.
В общем ждём вторую половину чемпионата, а там Бог даст увидим обоих "Донов Педро из Бразилии, где живет много диких обезьян" в нашем чемпионате. Болейте за своих, а не против чужих!
А что касается интереса клуба из северной столицы к Педро, то там скорее всего речь идёт про другого футболиста Педро Энрике из «Коринтианса» и с ним контракт таки подписан, только в силу юного возраста, ему ещё нет восемнадцати, появиться в Питере молодое бразильское дарование сможет только после своего совершеннолетия после нового года.
В общем ждём вторую половину чемпионата, а там Бог даст увидим обоих "Донов Педро из Бразилии, где живет много диких обезьян" в нашем чемпионате. Болейте за своих, а не против чужих!