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Врач «Крыльев Советов» ответил на вопрос о состоянии Ломаева и Ушакова

вчера, 17:57

Врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов после матча команды с «Сочи» в РПЛ (2:1) рассказал о текущем состоянии игроков самарского коллектива Ивана Ломаева и Егора Ушакова.

Что с Ломаевым? Он повредил плечо в игре с ЦСКА, сухожилие. Не могу сказать пока, насколько он выбыл. Еще будет обследование, его смотрел ведущий в России травматолог. Он дал прогноз, что восстановление займет от 1,5 до 2 месяцев.

Каково состояние Ушакова? У него сотрясение мозга, нетяжелое. Он уже прилетел в Самару, все стабильно, чувствует себя хорошо. Если все будет так, то он вернется к тренировкам на следующей неделе. Во время игры с «Балтикой» в момент удара по воротам ему плечом или локтем попали в лоб. Мы сразу отвезли его в больницу, поставили диагноз, и первые сутки поберегли его, поэтому не повезли в Самару. Потом дообследовали на следующий день, его осмотрели невролог и окулист, было подтверждено, что он может лететь — и он улетел. Сразу опасно было брать, в самолете все что угодно может быть.

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