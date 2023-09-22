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Защитник «Зенита» пропустит до двух месяцев из-за травмы

вчера, 11:50

Пресс-служба «Зенита» рассказала о сроках восстановления после травмы защитника Дмитрия Васильева, который получил повреждение в матче Кубка России против «Ахмата».

По результатам обследования у игрока выявлен перелом пятой плюсневой кости. В ближайшее время футболист будет прооперирован. Ориентировочный срок восстановления — 6-8 недель.

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alexgurzan
alexgurzan ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 12:09
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alexgurzan
alexgurzan ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 12:02
Исправили.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:00
Плохо все это... в таком возрасте и такая травма. Здоровья, быстрого восстановления как физически, так и психологически (чтобы не было боязни играть).
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