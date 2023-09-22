Защитник «Зенита» пропустит до двух месяцев из-за травмы

Пресс-служба «Зенита» рассказала о сроках восстановления после травмы защитника Дмитрия Васильева, который получил повреждение в матче Кубка России против «Ахмата».
По результатам обследования у игрока выявлен перелом пятой плюсневой кости. В ближайшее время футболист будет прооперирован. Ориентировочный срок восстановления — 6-8 недель.
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