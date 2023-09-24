Агент Джикии высказался на тему непопадания игрока в стартовый состав

Футбольный агент , представляющий интересы защитника «Спартака» и сборной России , рассказал, как он реагирует на то, что игрок выпал из стартового состава «красно-белых».

Место в старте – это предпочтение главного тренера, решение он принимает. Это обычная жизнь футболиста, каждый игрок в карьере может с этим столкнуться. Сейчас такой период, что тренер даёт предпочтение другой паре центральных защитников. Посмотрим, что получится на дистанции и какой вывод будет из этого. Нормальная ситуация. Мы все привыкли, что Георгий — капитан и в старте, но сейчас такой период.

Когда игроку 20 лет и он не играет, то это повод для беспокойства. Джикия — состоявшийся качественный и опытный футболист, здесь нет никаких проблем. Он обладает определённым уровнем качеств, и сомнений в этих качествах нет. Сейчас есть действительность, с которой мы сталкиваемся. Тренеру приходит в голову такая пара центральных защитников. Ну, замечательно, хорошо. Это конкуренция, ротация.

Вчера для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте в разрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты.