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Агент Джикии высказался на тему непопадания игрока в стартовый состав

вчера, 13:37

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии, рассказал, как он реагирует на то, что игрок выпал из стартового состава «красно-белых».

Место в старте – это предпочтение главного тренера, решение он принимает. Это обычная жизнь футболиста, каждый игрок в карьере может с этим столкнуться. Сейчас такой период, что тренер даёт предпочтение другой паре центральных защитников. Посмотрим, что получится на дистанции и какой вывод будет из этого. Нормальная ситуация. Мы все привыкли, что Георгий — капитан и в старте, но сейчас такой период.

Когда игроку 20 лет и он не играет, то это повод для беспокойства. Джикия — состоявшийся качественный и опытный футболист, здесь нет никаких проблем. Он обладает определённым уровнем качеств, и сомнений в этих качествах нет. Сейчас есть действительность, с которой мы сталкиваемся. Тренеру приходит в голову такая пара центральных защитников. Ну, замечательно, хорошо. Это конкуренция, ротация.

Вчера для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте в разрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты.

Джикия выступает за «Спартак» с зимы 2017 года. В текущем сезоне на счету капитана московского клуба 8 матчей и жёлтая карточка. Его контракт со «Спартаком» действует до мая 2024 года.

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Все комментарии
antant1
antant1
вчера в 17:50
Состоялся и снизил требования к себе....
амурец
амурец
вчера в 17:17
Джикии вобще не должно быть в составе
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 15:46
На сколько Вы бы снизили ему заработную плату?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:28
Когда игроку 20 лет и он не играет, то это повод для беспокойства. Джикия — состоявшийся качественный и опытный футболист, здесь нет никаких проблем.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1361451/dzhikiya-georgiy-spartak 24.09.2023

Что этим хотел сказать агент?
Это в 20 лет надо переживать и жилы рвать, зарабатывать себе контракт, а в 29 лет нет никаких проблем, контракт есть, зарплата большая есть, правильно какие беспокойства...
Думаю Агент даже не понял толком, что сказал.

Джикии, так же как и Зобнину давно надо было уходить из Спартака, видно, что они в последние годы перестали расти в футбольном плане и даже стали деградировать. В глазах обоих видна пустота, а раньше огонь горел.
Срочно нужна смена обстановки.
shlomo
shlomo
вчера в 14:02
Тренеру конечно виднее кто на данный момент в лучшей форме, но Рыжий иногда чудит с сотавом.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:54
Джикия слишком переоценен, особенно по зарплате.
А игрок он средний.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:52
А Джикия и не заслуживает места в старте.
Гость
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