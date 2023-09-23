Тухеля не устраивает стиль игры де Лигта

Защитник «Баварии» и сборной Нидерландов Матийс де Лигт выпал из стартового состава мюнхенцев. В текущем сезоне голландец отыграл 85 минут в 5 матчах.
Отмечается, что главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля не устраивает стиль игры защитника. Немцу не нравится, что под прессингом де Лигт отдаёт горизонтальные передачи и не делает вертикальных передач. В связи с этим Тухель рассчитывает на других центральных защитников Ким Мин-Джэ и Дайота Упамекано.
Матийс де Лигт присоединился к «Баварии» летом 2022 года. Его контракт действует до лета 2027 года. Зарплата голландца составляет 16 миллионов евро за сезон. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 75 миллионов евро.