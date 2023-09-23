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Тухеля не устраивает стиль игры де Лигта

вчера, 14:09

Защитник «Баварии» и сборной Нидерландов Матийс де Лигт выпал из стартового состава мюнхенцев. В текущем сезоне голландец отыграл 85 минут в 5 матчах.

Отмечается, что главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля не устраивает стиль игры защитника. Немцу не нравится, что под прессингом де Лигт отдаёт горизонтальные передачи и не делает вертикальных передач. В связи с этим Тухель рассчитывает на других центральных защитников Ким Мин-Джэ и Дайота Упамекано.

Матийс де Лигт присоединился к «Баварии» летом 2022 года. Его контракт действует до лета 2027 года. Зарплата голландца составляет 16 миллионов евро за сезон. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 75 миллионов евро.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:06
Те кто в дурке лежат не так сильно больны как Тухель
Expert soccer
Expert soccer ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 16:31
Тухелю?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:59
Он от него отказался, когда был ещё в Челси и была возможность выкупить у Юве. Поэтому не удивительно, что голландец не играет сейчас.
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:25
Ему лучше покинуть Баварию.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:21
Если не хочет сидеть на лавке, должен изменить стиль или попросить продать себя
Mekail
Mekail
вчера в 14:11
ну если вопрос встал ребром, то нужно его продавать, если кто то захочет его купить.
Гость
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