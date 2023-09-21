«Бавария» и «Челси» идут за Рамсдейлом. Потерял место в воротах «Арсенала», получил нагоняй от Артеты

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вчера, 19:05

Надо доказывать свою состоятельность.

Неожиданно напряженная ситуация складывается у «Арсенала» во вратарской бригаде. Две прошедшие встречи на скамейке провёл основной голкипер «канониров» Аарон Рамсдейл – вместо него играл испанец Давид Райя. И сопровождается это инсайдами об интересе к игроку от других команд, критикой в адрес Микеля Артеты и жёсткой репликой самого менеджера. Разбираем интересный кейс.

Летом продлили контракт, позже перехватили Райю у «Челси» и «Тоттенхэма»

Рамсдейл проводит свой третий сезон в статусе первого номера «канониров». Этим летом лондонцы приступили к работе по сохранению своего костяка – после яркого сезона меньше всего клубу хотелось потерять почву под ногами. И после непродолжительных переговоров английский гранд объявил, что с футболистом заключили новый контракт до 2027 года.

Вопрос казался решённым, однако уже летом «пушкари» вступили в переговоры с «Брентфордом» – им приглянулся 28-летний испанец Давид Райя. Голкипер пользовался популярностью на рынке ещё прошлой зимой – тогда на него претендовали «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Летом все продолжили следить за Давидом – манкунианцы как раз готовились расстаться с Де Хеа, «синие» отпустили Менди на Ближний Восток, а «шпорам» был нужен преемник для Уго Льориса.

Причём ценник на Райю выставили приличный, особенно если учитывать, что ему оставался год по контракту с «Брентфордом», – 40 миллионов фунтов. Потенциальных покупателей требования коллектива отпугнули – зато в июле подключились «Арсенал» и «Бавария». В ходе переговоров стало ясно, что Давид предпочитает вариант с лондонским клубом – в итоге стороны согласовали аренду на сезон за 3 млн фунтов с опцией выкупа следующим летом. Компенсация в случае её активации, по слухам, составит 27 миллионов.

Новобранец усадил Аарона

Следующий шаг в развитии истории – начало сезона. Артета начал интегрировать новичков в стартовую обойму – с первых же туров в центре поля с Эдегором начали играть Райс и Хаверц, Партея перевели на позицию правого защитника (на деле поднимался ближе к центру – как Зинченко). Но Рамсдейла не трогали.

После двух побед на старте чемпионата «канониры» потеряли очки с «Фулхэмом», да и 25-летний англичанин сыграл не лучшим образом, затем пропустил от МЮ – и на игру с «Эвертоном» наставник лондонцев впервые выпустил Давида Райю.

Если до этого ситуация лишь нагнеталась, то после игры с «ирисками» с открытой критикой в адрес тренера «Арсенала» обрушился Пирс Морган:

Я не понимаю, чем Рамсдейл заслужил отправку на скамейку. Хаверц – да, но Рамсдейл был стабильно прекрасен. Зачем его унижать? Я не верю в систему, при которой есть два топ-вратаря, не знающих, кто из них основной. Ничего против Райи не имею, он очень хорош, но мне не нравится такое отношение к Рамсдейлу. Была ли хоть одна команда, которая выиграла АПЛ , применяя ротацию двух топ-вратарей? Не знаю, но сомневаюсь.

Для самого англичанина тем хуже, что выезд конкурент провёл крайне уверенно – и вполне ожидаемо вновь вышел с первых минут на первый матч в Лиге чемпионов против ПСВ . Артета тем временем отмечал:

Я хочу, чтобы Аарон реагировал так же, как и Габриэл Жезус, как Кай Хаверц, как Такехиро Томиясу. Точно так же. Я – молодой тренер, работаю на этой должности три с половиной года. Я мало о чем жалею, но в двух матчах после 60-й и 85-й минуты я чувствовал необходимость заменить вратаря. Я не сделал этого, у меня не хватило смелости. В тех матчах мы сыграли вничью, и я был очень недоволен. Мы приспосабливаемся к качествам, которыми обладают наши игроки, и стараемся использовать их сильные стороны. В одних играх нужно делать одно, в других – другое. На мой взгляд, в матче с «Эвертоном» это было действительно важно, чтобы принести пользу команде.

Теперь «пушкари» выдали даже более феерический матч, впервые в сезоне добыв разгромную победу – ворота ПСВ англичане поразили 4 раза. И не пропустили ни разу.

На Рамсдейла уже заглядываются другие гранды

Сама идея с двумя топ-вратарями в одной команде крайне спорная – нет четкой градации. И если с полевыми игроками это даёт результат, то во вратарской бригаде служит лишним фактором риска. Всё же нервозность на последнем рубеже будет видна невооружённым глазом.

Райя подкупает уверенными действиями под прессингом – он почти не допускает ошибок, при этом отдает предельно точные передачи на любую дистанцию, так что Рамсдейл неизбежно будет волноваться. Тем более после двух игр на «ноль» – сейчас сложно представить, что Артета вдруг вернет Аарона в рамку.

Подливает масла в огонь и реплика Артеты. На этом фоне интерес к голкиперу сборной Англии стали проявлять другие клубы. По последним данным, среди претендентов – «Челси» и «Бавария». Отмечается, что интерес спровоцировало ощущение, что Давид сможет окончательно вытеснить англичанина из «рамки».

Если говорить об этих командах, предпочтительнее, конечно, смотрится вариант с мюнхенцами – «синие» и так взяли Роберта Санчеса и арендовали Петровича, следующим летом вернётся Кепа. Да и сам по себе проект у клуба сейчас крайне сомнительный. В «Баварии» остаётся вечный Мануэль Нойер, но сейчас он продолжает восстановление после серьёзной травмы – плюс ему уже 37 лет, немцы ищут преемника.

В любом случае трубить тревогу пока рано – своими словами Артета мог и просто поддеть Рамсдейла, чтобы тот на спортивной злости вернул себе место в основе. Райя в «Арсенале» лишь на правах аренды – и не факт, что его станут выкупать. А потому и мосты совсем не сожжены.