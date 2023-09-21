Кокорин — в основном составе «Ариса» на первый матч группового этапа ЛЕ

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вчера, 21:19

Стали известны составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между пражской «Спартой» и «Арисом» из Лимассола.

С первых минут на поле выйдет российский нападающий кипрской команды , которого клуб в начале сентября снова арендовал у «Фиорентины» на один сезон.

«Арис» впервые в своей истории сыграет в основной стадии еврокубков.