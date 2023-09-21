Кокорин — в основном составе «Ариса» на первый матч группового этапа ЛЕ

Стали известны составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между пражской «Спартой» и «Арисом» из Лимассола.
С первых минут на поле выйдет российский нападающий кипрской команды Александр Кокорин, которого клуб в начале сентября снова арендовал у «Фиорентины» на один сезон.
«Арис» впервые в своей истории сыграет в основной стадии еврокубков.
Забил больше голов в Еврокубках, чем Холанд, Дембеле, Коло Муани, Грилиш вместе взятые в этом сезоне:)
Такого топаря отпустила Фиорентина, в прошлом сезоне два финала без Кокорина проиграли. Никаких выводов фиалки не сделали.
Шутки шутками , но посмотрите игру. Саша гораздо сильнее и класснее, чем те кого Валера вызывал в сборную.
Забил больше голов в Еврокубках, чем Холанд, Дембеле, Коло Муани, Грилиш вместе взятые в этом сезоне:)
Такого топаря отпустила Фиорентина, в прошлом сезоне два финала без Кокорина проиграли. Никаких выводов фиалки не сделали.
Шутки шутками , но посмотрите игру. Саша гораздо сильнее и класснее, чем те кого Валера вызывал в сборную.