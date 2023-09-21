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Кокорин — в основном составе «Ариса» на первый матч группового этапа ЛЕ

вчера, 21:19
СпартаЛоготип футбольный клуб Спарта (Прага)3 : 2Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)АрисМатч завершен

Стали известны составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между пражской «Спартой» и «Арисом» из Лимассола.

С первых минут на поле выйдет российский нападающий кипрской команды Александр Кокорин, которого клуб в начале сентября снова арендовал у «Фиорентины» на один сезон.

«Арис» впервые в своей истории сыграет в основной стадии еврокубков.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:03
Забил больше голов в Еврокубках, чем Холанд, Дембеле, Коло Муани, Грилиш вместе взятые в этом сезоне:)
Забил больше голов в Еврокубках, чем Холанд, Дембеле, Коло Муани, Грилиш вместе взятые в этом сезоне:)
Такого топаря отпустила Фиорентина, в прошлом сезоне два финала без Кокорина проиграли. Никаких выводов фиалки не сделали.
Шутки шутками , но посмотрите игру. Саша гораздо сильнее и класснее, чем те кого Валера вызывал в сборную.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:28
И даже забил! С пенальти, на 11 минуте
sihafazatron
sihafazatron ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 21:46
По поводу второго утверждения- совсем не точно!))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:38
Еще поиграет,принесет пользу Арису - это точно!!!
Viollator
Viollator
вчера в 21:30
Саня ждём хет_трик, красава, забивака !
Гость
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