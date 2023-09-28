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Влут вернулся в Екатеринбург

вчера, 14:53

Нападающий «Урала» Рай Влут вернулся в расположение клуба. Игрок 4 месяца восстанавливался от травмы голеностопа в Нидерландах.

Напомним Влут получил травму в мае, а в июне перенёс операцию. Сейчас футболист продолжает проходить восстановление в Екатеринбурге, работая с реабилитологом по индивидуальной программе.

Влут выступает за «Урал» с сентября 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне голландец провёл 25 матчей в Чемпионате и Кубке России, забил 7 мячей и получил жёлтую карточку.

Влут вернулся в Екатеринбург

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:44
Интересно, а на матч с Ростовом включён в заявку?
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:59
Усиление шмелям не помешает...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:58
Это хорошая новость для фанатов Урала.
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