Влут вернулся в Екатеринбург

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вчера, 14:53

Нападающий «Урала» вернулся в расположение клуба. Игрок 4 месяца восстанавливался от травмы голеностопа в Нидерландах.

Напомним Влут получил травму в мае, а в июне перенёс операцию. Сейчас футболист продолжает проходить восстановление в Екатеринбурге, работая с реабилитологом по индивидуальной программе.

Влут выступает за «Урал» с сентября 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне голландец провёл 25 матчей в Чемпионате и Кубке России, забил 7 мячей и получил жёлтую карточку.