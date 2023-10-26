Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о ситуации с контрактом Деограсии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением по поводу будущего наставника команды Давида Деограсии.
Разговоров с Деограсией о возможном продлении контракта нет, его соглашение рассчитано до конца сезона, и в случае если команда сохранит прописку в РПЛ, оно автоматически продлится. Довольны ли в клубе его работой? Да, нас устраивает. Просто необходимо время, чтобы были стабильно хорошие результаты.
Деограсия возглавил «Оренбург» в августе 2023 года. Клуб занимает 15-е место в таблице РПЛ. В матче 12-го тура оренбуржцы уступили «Факелу».