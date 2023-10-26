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Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о ситуации с контрактом Деограсии

26 октября 2023, 11:47

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением по поводу будущего наставника команды Давида Деограсии.

Разговоров с Деограсией о возможном продлении контракта нет, его соглашение рассчитано до конца сезона, и в случае если команда сохранит прописку в РПЛ, оно автоматически продлится. Довольны ли в клубе его работой? Да, нас устраивает. Просто необходимо время, чтобы были стабильно хорошие результаты.

Деограсия возглавил «Оренбург» в августе 2023 года. Клуб занимает 15-е место в таблице РПЛ. В матче 12-го тура оренбуржцы уступили «Факелу».

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26 октября
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
26 октября в 12:07
Кровь из носу нужно удержаться в РПЛ. Удачи тренеру и команде.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 октября в 12:05
Срок его работы слишком мал, чтобы понять, кто есть кто.
Гость
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