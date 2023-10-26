Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о ситуации с контрактом Деограсии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением по поводу будущего наставника команды .

Разговоров с Деограсией о возможном продлении контракта нет, его соглашение рассчитано до конца сезона, и в случае если команда сохранит прописку в РПЛ , оно автоматически продлится. Довольны ли в клубе его работой? Да, нас устраивает. Просто необходимо время, чтобы были стабильно хорошие результаты.