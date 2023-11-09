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«Никто не забудет наш 14-й титул в Лиге чемпионов». Анчелотти ответил Пике

вчера, 11:18

Наставник «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова экс-игрока «Барселоны» Жерара Пике, который заявил, что никто не вспомнит последнюю победу мадридцев в Лиге чемпионов из-за невысокого качества игры.

Пике сказал, что наш 14-й титул в ЛЧ не запомнится? Пике живет в своем собственном мире. Никто никогда не забудет наши трофеи в Лиге чемпионов, включая наш 14-й титул. Мы запомним это на всю жизнь.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:56, ред.
Пусть Пике расскажет как Барселона их выигрывала, с Нигейрой и иже с ним
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 13:37, ред.
Зато все запомнят это:
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:16
14-й трофей не запомнится? Это когда "Реал", будучи 7-й командой по ТМ по стоимости игроков, выбил 1ю, 2ю, 3ю и 4ю в плей-офф по очереди?

И сделал это с 37-летним плеймейкером и 35-летним форвардом?) Причём в трёх из четырёх противостояний он вылетал и делал камбеки?)

Как бы ходили слухи, что Пике не очень умён, но тут они уже напрямую подтверждаются)

То есть для него с андердогом выиграть турнир позорно, а ценится только когда ты выиграл турнир с заранее самой сильной командой, где тренеру можно курить все матчи на лавке?)) Ахаха. Я-то думал, наоборот, но Пикеша знает)
Elliada
Elliada
вчера в 12:31
Запомнится или не запомнится. Это не отменяет факта.
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:17
Зачем Пике это сказал?
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 12:10
Пике просто завидует ведь его Барса два года подряд в ЛЕ вылетает и ЛЧ ей не светит!!
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06
вчера в 11:58
Наоборот я больше всех буду помнить этот кубок так как в памяти остаются 3 камбека в плей офф. Каждый кубок уникален по своему но в 22 году было очень много событий которые не забываются
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:24
не кого не слушайте, идите к своей цели
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:24, ред.
Потрясающий результат Реала!
В следующем году может быть и 15-ый титул в ЛЧ.
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