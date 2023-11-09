«Никто не забудет наш 14-й титул в Лиге чемпионов». Анчелотти ответил Пике

Наставник «Реала» отреагировал на слова экс-игрока «Барселоны» , который заявил, что никто не вспомнит последнюю победу мадридцев в Лиге чемпионов из-за невысокого качества игры.

Пике сказал, что наш 14-й титул в ЛЧ не запомнится? Пике живет в своем собственном мире. Никто никогда не забудет наши трофеи в Лиге чемпионов, включая наш 14-й титул. Мы запомним это на всю жизнь.