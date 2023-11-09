«Никто не забудет наш 14-й титул в Лиге чемпионов». Анчелотти ответил Пике

Наставник «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова экс-игрока «Барселоны» Жерара Пике, который заявил, что никто не вспомнит последнюю победу мадридцев в Лиге чемпионов из-за невысокого качества игры.
Пике сказал, что наш 14-й титул в ЛЧ не запомнится? Пике живет в своем собственном мире. Никто никогда не забудет наши трофеи в Лиге чемпионов, включая наш 14-й титул. Мы запомним это на всю жизнь.
И сделал это с 37-летним плеймейкером и 35-летним форвардом?) Причём в трёх из четырёх противостояний он вылетал и делал камбеки?)
Как бы ходили слухи, что Пике не очень умён, но тут они уже напрямую подтверждаются)
То есть для него с андердогом выиграть турнир позорно, а ценится только когда ты выиграл турнир с заранее самой сильной командой, где тренеру можно курить все матчи на лавке?)) Ахаха. Я-то думал, наоборот, но Пикеша знает)
И сделал это с 37-летним плеймейкером и 35-летним форвардом?) Причём в трёх из четырёх противостояний он вылетал и делал камбеки?)
Как бы ходили слухи, что Пике не очень умён, но тут они уже напрямую подтверждаются)
То есть для него с андердогом выиграть турнир позорно, а ценится только когда ты выиграл турнир с заранее самой сильной командой, где тренеру можно курить все матчи на лавке?)) Ахаха. Я-то думал, наоборот, но Пикеша знает)