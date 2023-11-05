Марсело: «Кубок Либертадорес — мой самый важный титул на клубном уровне»

Защитник «Флуминенсе» Марсело прокомментировал первую в истории команды победу в Кубке Либертадорес.
«Реал» поймёт. Это мой самый важный титул на клубном уровне. Это команда, в которой я вырос. «Реал» в моём сердце, но о «Флуминенсе» даже трудно говорить.
Футболист является воспитанником бразильского клуба, в нём же он и начинал взрослую карьеру.
запоминающихся своей игрой, финтами, пасами, голами, игроку
которому Реал Мадрид обязан своими достижениями!!!
...ребятушки, сколько Он играл, столько Я наслаждался его игрой,
а вишенка на тортик, смотрим...!!!https://youtu.be/LsgFGycOMdE?si=wAVI2rNPccGITndj
запоминающихся своей игрой, финтами, пасами, голами, игроку
которому Реал Мадрид обязан своими достижениями!!!
...ребятушки, сколько Он играл, столько Я наслаждался его игрой,
а вишенка на тортик, смотрим...!!!