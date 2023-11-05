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Марсело: «Кубок Либертадорес — мой самый важный титул на клубном уровне»

вчера, 15:12

Защитник «Флуминенсе» Марсело прокомментировал первую в истории команды победу в Кубке Либертадорес.

«Реал» поймёт. Это мой самый важный титул на клубном уровне. Это команда, в которой я вырос. «Реал» в моём сердце, но о «Флуминенсе» даже трудно говорить.

Футболист является воспитанником бразильского клуба, в нём же он и начинал взрослую карьеру.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 19:41, ред.
...многократное :" Ура! Ура! Ура" одному из самых интересных,
запоминающихся своей игрой, финтами, пасами, голами, игроку
которому Реал Мадрид обязан своими достижениями!!!
...ребятушки, сколько Он играл, столько Я наслаждался его игрой,
а вишенка на тортик, смотрим...!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:55
Хорошо сказано, респект ему.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:53
Всё бывает впервые когда-то. Возможно, что и люди болеющие за Барсу, Месси и Сити, когда-нибудь обойдут стороной хоть одну новость про игроков Реала, Кри Ро в частности. И новость будет без желчных комментов.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:45
Первый раз выиграл без помощи судей?
drug01
drug01
вчера в 15:15
С первой победой и дальше играть только на победу
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