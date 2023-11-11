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«Лучшие шесть месяцев в моей карьере». Обамеянг — о «Барселоне»

вчера, 23:54

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг с теплотой вспоминает период, который он провел в «Барселоне».

Это было замечательно. Лучшие шесть месяцев в моей карьере, полагаю.

Я никогда не получал столько удовольствия от игры в футбол и от тренировок. Я даже в выходные тренировался. Точно говорю, это было отлично.

Футболист выступал за каталонцев в 2022 году. В 18 матчах Ла Лиги он забил 11 голов.

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Все комментарии
jrrhzsqq2df7
jrrhzsqq2df7 ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 11:44
Но он выглядел лучше поляка
112910415
112910415
сегодня в 09:24
эх, зря его не оставили
Grizly88
Grizly88 ответ t864sesyhkc3 (раскрыть)
сегодня в 08:53
Из за возвраста плюс разгрузка зарплаты
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:27
Хорошо, когда работа приносит удовольствие..., часто наоборот...
t864sesyhkc3
t864sesyhkc3
сегодня в 07:54
Не понятно почему Барса его не подписала,он там неплохо себя проявил
ДСА
ДСА
сегодня в 07:02
Если так было хорошо, то незачем было и уходить.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:36, ред.
Сколько уже таких игроков, которые всю жизнь мечтали играть за Реал Мадрид, Реал Мадрид не позвал их, и они в итоге переходили в Барселону?! Левандовски, Обамеянг, Принц Боатенг и т.д. Неймар ведь тоже в Реал Мадрид хотел, просто из-за жадности отца оказался в Барселоне, которая подкупила отца бразильца...
протон
протон
сегодня в 00:30
Он так классно вписался и играл, до сих пор не пойму, почему они его не оставили.
На том этапе в составе Барсы вообще были какие-то странные перетасовки.
Обамеянг отдавал всего себя в этих играх.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:28
А почему не остался.
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