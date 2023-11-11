«Лучшие шесть месяцев в моей карьере». Обамеянг — о «Барселоне»

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вчера, 23:54

Нападающий «Марселя» с теплотой вспоминает период, который он провел в «Барселоне».

Это было замечательно. Лучшие шесть месяцев в моей карьере, полагаю. Я никогда не получал столько удовольствия от игры в футбол и от тренировок. Я даже в выходные тренировался. Точно говорю, это было отлично.

Футболист выступал за каталонцев в 2022 году. В 18 матчах Ла Лиги он забил 11 голов.