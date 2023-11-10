Чудо в Лиге чемпионов. Выходцы из групп вопреки

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Им удалось перевернуть игру.

В Лиге чемпионов отгремел четвертый тур, после которого турнирные расклады в группах более-менее стали определенными. И выход некоторых команд в плей-офф кажется чудом, а выход других – гарантированным событием. И если про гарантированные вещи говорить довольно-таки скучно, то про чудеса можно вспомнить. В частности, поговорить о том, как в разные годы различные команды выпутывались из критического положения в группах и выходили в плей-офф.

«Ньюкасл» в сезоне-2002/03

В АПЛ «Ньюкасл» Бобби Робсона поднимался довольно высоко, но равняться на лучшие клубы Европы удавалось с трудом. В том сезоне первые три матча в группе «сороки» проиграли киевскому «Динамо», «Фейеноорду» и «Ювентусу», причем не забили ни одного мяча. Казалось, что вылет гарантирован. Но «Ньюкасл» не сдался. Камбэк был начат против «Ювентуса» с Давидсом и Дель Пьеро в составе. Потом были победы над «Динамо» и «Фейеноордом» с победным мячом Крейга Беллами на последней минуте. «Ньюкасл» стал первым клубом, который вышел в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв первые три матча.

«Арсенал» в сезоне-2003/04

В том сезоне «канониры» стали легендами АПЛ , завоевав статус непобедимых. Но в еврокубках такого статуса у «Арсенала» не было. Два из первых трех матчей в Лиге чемпионов он проиграл. Причем «Интеру» уступил на «Хайбери» со счетом 0:3. Однако уже в четвертом туре «Арсенал» одолел киевское «Динамо» благодаря голу Эшли Коула на 88-й минуте. Потом был разгромлен в Милане «Интер» со счетом 5:1. Тогда Тьерри Анри оформил дубль, и эта игра стала легендарной. Наконец, «канониры» дома одолели «Локомотив» (2:0) и выиграли группу.

«Локомотив» в сезоне 2003/04

Та группа в том сезоне вообще оказалась исторической. «Локомотив» занял тогда второе место, хотя в первых двух турах набрал лишь одно очко, сыграв вничью с «Арсеналом». Все думали, что москвичи так и останутся на дне группы. Но в битвах с «Интером» удалось набрать четыре очка, в том числе за счет разгрома дома со счетом 3:0. А в предпоследнем туре было обыграно киевское «Динамо» (3:2), и «Локомотив» запрыгнул в плей-офф.

«Порту» в сезоне 2003/04

И снова тот же сезон. Тогдашний обладатель Кубка УЕФА попал в Лигу чемпионов и стартовал там неважно. Под руководством молодого Жозе Моуриньо «драконы» набрали только одно очко в двух первых турах ЛЧ . Но в других четырех матчах «Порту» набрал 10 очков из 12 возможных. Были обыграны «Марсель» с Дидье Дрогба и «Партизан», была ничья с «Реалом». «Порту» в том сезоне не просто выскочил из группы, но и выиграл Лигу чемпионов. Этот сезон стал удивительным.

«Ливерпуль» в сезоне-2004/05

А ведь «Ливерпуль» тоже выиграл Лигу чемпионов, пострадав на групповом этапе. После поражения в предпоследнем туре от «Монако» «Ливерпулю» нужно было обязательно обыгрывать «Олимпиакос» с разницей в два мяча минимум, чтобы пройти в плей-офф. Но подопечные Рафы Бенитеса не стали облегчать себе задачу и пропустили первыми. Тем драматичнее получилось продолжение, в котором «красные» перевернули ситуацию.

«Вердер» в сезоне-2005/06

В пяти турах «Вердер» набрал всего четыре очка, и для выхода в плей-офф ему требовалось настоящее чудо. В решающем матче бременцы встречались с «Панатинаикосом». В итоге немецкий клуб победил со счетом 5:1. Но и этого могло не хватить. Если бы в параллельном матче «Барселона» не выбила в нокаут «Удинезе». Одна из самых драматичных развязок в группе, если говорить об интриге до последнего и борьбе четырех клубов.

«Олимпиакос» в сезоне-2007/08

В том сезоне «Олимпиакос» был одной из слабейших по рейтингу команд во всей Лиге чемпионов. Да еще и попал в группу к «Реалу», «Лацио» и «Вердеру». Никто не ждал никаких чудес от греков. Их видели на последнем месте в квартете. Но они расправились с «Вердером», сыграли вничью с «Реалом» и финишировали вторыми, отстав от мадридцев на пять очков.

«Ливерпуль» в сезоне-2007/08

Снова «Ливерпуль» оказался в тяжелом положении и достойно выкарабкался из него. В трех матчах с «Марселем», «Порту» и «Бешикташем» «красные» набрали всего одно очко. Но потом «Ливерпуль» забил рекордные восемь мячей в ворота «Бешикташа» на «Энфилде», разгромил «Порту» со счетом 4:1. «Красным» предстояло стать первой командой, которая должна была обыграть «Марсель» на выезде. И «Ливерпуль» задачу выполнил, победив со счетом 4:0. Сейчас он решает задачи в Лиге Европы.

«Бавария» в сезоне-2009/10

Тогда подопечные Луи ван Гала набрали четыре очка в четырех первых турах и выглядели блекло. «Бавария» оказалась в положении, когда ей нужно было выигрывать два оставшихся матча и надеяться на благоприятные результаты в параллельных встречах. И все сложилось наилучшим образом. «Бавария» одолела «Маккаби» из Хайфы (1:0), потом разгромила «Ювентус» (4:1), обошла «бьянконери» в группе и вышла в плей-офф. Тем удивительнее, что мюнхенцам удалось дойти до финала, где они уступили «Интеру» Моуриньо.

«Селтик» в сезоне-2012/13

«Кельты» более-менее регулярно выступают в Лиге чемпионов, но всегда оказываются где-то внизу и за плей-офф не цепляются. Так было и в 2012 году. Набрали четыре очка в трех турах, но смогли дома чудом одолеть «Барселону», владея мячом 16,4 процента времени. Это самый низкий показатель для победителя за все время наблюдений в турнире. В предпоследнем туре «Селтик» проиграл «Бенфике» и шел третьим в группе. Но сумел одолеть «Локомотив», который, как видим, регулярно портил всем кровь, в финальном туре благодаря пенальти на 81-й минуте и выпрыгнул в плей-офф.