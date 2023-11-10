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Финал Лиги чемпионов-2005 — лучший в истории турнира по версии FourFourTwo

сегодня, 00:54

Сайт FourFourTwo опубликовал список лучших матчей в Лиге чемпионов за всю историю турнира.

Первое место занял поединок «Ливерпуля» и «Милана» в финале сезона 2004/05 (3:3, 3:2 по пенальти). На втором — «Барселона» — ПСЖ (6:1 в 1/8 финала, 2016/17). Замкнула тройку встреча «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» (2:1, финал 1998/99).

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 11:07
Ковидный год вообще в истории футбола, как будто нет. Отменили все турниры, ЗМ и чемпионаты. Про 8:2 только хейтеры помнят, а ценители футбола не включили этот матч в список.
амурец
амурец ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:59
    амурец
    амурец ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 09:58
    там же где Барселона-Бавария 2:8
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 09:16
    Где Сити - Реал 4:0?
    Elliada
    Elliada ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 09:16
    Поэтому Реала в списке нет. Там все судейские
    YNWA
    YNWA
    сегодня в 07:53
    О да, лучший из лучших!
    Как сейчас помню этот финал! Смотрел с друганом, помню как он глумился надо мной после первого тайма, но я всё ровно верил в победу Ливерпуля!
    После серии пенальти друган молчал как рыба минут двадцать 😁
    62had6cmtheb
    62had6cmtheb
    сегодня в 07:32
    Согласен с лучшим финалом Милан Ливерпуль, Барса ПСЖ это не о лучшем точно
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:50, ред.
    Про Барселона-ПСЖ лучше вообще молчать, там Барселона победила благодаря своему лучшему игроку главному арбитру
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    сегодня в 01:27
    Да.. Нескучные были эти игры.. От слова совсем.. Не чета нынешним.. Эмоции - это лучшее, что есть в футболе..
    Гость
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