Финал Лиги чемпионов-2005 — лучший в истории турнира по версии FourFourTwo

Сайт FourFourTwo опубликовал список лучших матчей в Лиге чемпионов за всю историю турнира.
Первое место занял поединок «Ливерпуля» и «Милана» в финале сезона 2004/05 (3:3, 3:2 по пенальти). На втором — «Барселона» — ПСЖ (6:1 в 1/8 финала, 2016/17). Замкнула тройку встреча «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» (2:1, финал 1998/99).
Как сейчас помню этот финал! Смотрел с друганом, помню как он глумился надо мной после первого тайма, но я всё ровно верил в победу Ливерпуля!
После серии пенальти друган молчал как рыба минут двадцать 😁
Как сейчас помню этот финал! Смотрел с друганом, помню как он глумился надо мной после первого тайма, но я всё ровно верил в победу Ливерпуля!
После серии пенальти друган молчал как рыба минут двадцать 😁