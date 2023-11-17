Бастони не сыграет с «Ювентусом»

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вчера, 17:43

Защитник «Интера» из-за травмы не сможет сыграть против «Ювентуса».

Игрок повредил икроножную мышцу во время тренировки сборной Италии. Футболист также пропустит поединки с командами Северной Македонии и Украины в рамках отбора на Евро-2024.

Согласно наиболее оптимистичному прогнозу, Бастони сможет сыграть не ранее 3 декабря, миланцы в этот день сразятся с «Наполи».

Помимо этого, в расположении сборных и другие игроки «Интера» столкнулись с трудностями. У простуда, а у проблемы с ногой. Вероятно, они успеют восстановиться к игре против туринцев.