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Главный тренер сборной Чехии подал в отставку после выхода на Евро-2024

вчера, 08:55
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия3 : 0Логотип футбольный клуб МолдавияМолдавияМатч завершен

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы подал в отставку после победы над сборной Молдавии (3:0), которая обеспечила национальной команде выход на Евро-2024.

Шилгавы тренировал сборную Чехии с 2018 года. Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала Евро-2020.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:49
похоже, все силы отдал до последней капли )
shlomo
shlomo
вчера в 09:33
Интересно было бы узнать почему так получилось....
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:26
На это может многое причин - конфликт какой то, или контракт закончится, или просто человек банально устал и т п...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:23
Одна из самых слабых групп. Албания на первом месте.
Возможно личные причины отставки, болезнь например, а может понимание, что это потолок его работы и его подопечных.
Гость
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