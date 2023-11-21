Главный тренер сборной Чехии подал в отставку после выхода на Евро-2024

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вчера, 08:55

Главный тренер сборной Чехии подал в отставку после победы над сборной Молдавии (3:0), которая обеспечила национальной команде выход на Евро-2024.

Шилгавы тренировал сборную Чехии с 2018 года. Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала Евро-2020.