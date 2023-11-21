Главный тренер сборной Чехии подал в отставку после выхода на Евро-2024

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы подал в отставку после победы над сборной Молдавии (3:0), которая обеспечила национальной команде выход на Евро-2024.
Шилгавы тренировал сборную Чехии с 2018 года. Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала Евро-2020.
Возможно личные причины отставки, болезнь например, а может понимание, что это потолок его работы и его подопечных.
Возможно личные причины отставки, болезнь например, а может понимание, что это потолок его работы и его подопечных.