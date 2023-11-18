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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Евсеев рассказал, почему возглавил «Кубань»

вчера, 15:49

Российский специалист Вадим Евсеев рассказал, почему согласился стать главным тренером «Кубани».

Я покинул «Факел», и через какое-то время поступило предложение от «Кубани».

Я и во Второй лиге тренировал, нет никаких проблем вообще. Я не чураюсь никакой работы, появилось предложение, взвесив все за и против я его принял. Поэтому я здесь.

Также Вадим Валентинович заявил, что будет стараться ставить команде атакующий футбол.

Под руководством Евсеева «Кубань» провела 10 матчей (3 победы, 2 ничьи и 5 поражений). Краснодарцы занимают 17-е место в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что 47-летний специалист не примет участия в матче легенд «Локомотива» и ЦСКА.

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 22:06
Вадим Валентинович, а ваши подопечные перед матчем пить водку уже перестали, или пока идет профилактическая работа? Если честно, место проклятое. Даже не сочувствую, соболезную.
Ветер23
Ветер23
сегодня в 17:49
Беги с этого болота.все равно толку не будет
Интерес
Интерес
вчера в 21:16
"Чертовски хочется работать!". И сытно кушать...
Capral
Capral ответ jy8p2kze2dqk (раскрыть)
вчера в 19:59
Ничего не имею против- пусть растет и развивается!
jy8p2kze2dqk
jy8p2kze2dqk ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:48
Почему бы и нет? Расти никогда не поздно!
w9prhx3fgsww
w9prhx3fgsww
вчера в 19:47
Спасительный круг для Кубани
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:00
Полностью согласен! Просто, меня удивило то, что Евсеев собирается менять свой стиль, выработанный годами. Представить футбол Евсеева атакующим очень сложно... Но пусть ему улыбнется удача!
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:55
Зато у него есть свое личное видение игры и он хорошо умеет доводить свое видение до игроков. И прямо скажем, именно хороший оборонительный футбол нужен клубу-аутсадеру ФНЛ. Когда Кубань вылетит в ПФЛ, нужен будет не Евсеев и оборона. Там Кубань будет лидером и нужен будет атакующий футбол.

Удачи Евсееву, надеюсь, он спасет Кубань. И явно нужен хороший игрок атаки, у Кубани с этим плохо, ужасное зрелище, перестал смотреть их
Capral
Capral
вчера в 16:33
Будет стараться ставить Кубани атакующий футбол? Ну, не знаю, не знаю... Именно с атакующим футболом у Евсеева всегда имелись проблемы. Его футбол- чисто оборонительный, контратакующий и малоинтересный. Зато, его футбол узнаваем. Футбол Евсеева, всегда имел лицо, стиль. Евсеев, всегда знал, в какой футбол он может играть. Да, футбол Евсеева, никогда не отличался большим изыском, но его футбол был крепким и организованным. Давно я не видел команды Евсеева, возможно, он действительно хочет что-то поменять в своей работе. В любом случае- пожелаю ему удачи!
Гость
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