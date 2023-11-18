Евсеев рассказал, почему возглавил «Кубань»

Российский специалист Вадим Евсеев рассказал, почему согласился стать главным тренером «Кубани».
Я покинул «Факел», и через какое-то время поступило предложение от «Кубани».
Я и во Второй лиге тренировал, нет никаких проблем вообще. Я не чураюсь никакой работы, появилось предложение, взвесив все за и против я его принял. Поэтому я здесь.
Также Вадим Валентинович заявил, что будет стараться ставить команде атакующий футбол.
Под руководством Евсеева «Кубань» провела 10 матчей (3 победы, 2 ничьи и 5 поражений). Краснодарцы занимают 17-е место в Первой лиге.
Ранее сообщалось, что 47-летний специалист не примет участия в матче легенд «Локомотива» и ЦСКА.
Удачи Евсееву, надеюсь, он спасет Кубань. И явно нужен хороший игрок атаки, у Кубани с этим плохо, ужасное зрелище, перестал смотреть их
Удачи Евсееву, надеюсь, он спасет Кубань. И явно нужен хороший игрок атаки, у Кубани с этим плохо, ужасное зрелище, перестал смотреть их