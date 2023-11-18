Евсеев рассказал, почему возглавил «Кубань»

Российский специалист рассказал, почему согласился стать главным тренером «Кубани».

Я покинул «Факел», и через какое-то время поступило предложение от «Кубани».

Я и во Второй лиге тренировал, нет никаких проблем вообще. Я не чураюсь никакой работы, появилось предложение, взвесив все за и против я его принял. Поэтому я здесь.