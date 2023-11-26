Баринова могут дисквалифицировать на четыре матча

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сегодня, 10:27

Полузащитник «Локомотива» и сборной России может получить от двух до четырёх матчей дисквалификации за оскорбление судей. В матче 16-го тура РПЛ «железнодорожники» разошлись миром с «Крыльями Советов». Самарцы забили два мяча в добавленное время, последний на 90+10-й минуте.

Игру обслуживала бригада Василия Казарцева. В протокол матча внесена запись о том, что после финального свистка Баринов при входе в подтрибунное помещение допустил оскорбительную фразу по поводу судейства в адрес первого ассистента Рашида Абусуева.

В данном случае дисциплинарный регламент РФС предусматривает дисквалификацию от двух до четырёх матчей. Кроме того, на Баринова может быть наложен штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. В случае рецидива провинившемуся грозит дисквалификация сроком до трёх месяцев.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов также может пропустить ближайшие матчи.