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Баринова могут дисквалифицировать на четыре матча

сегодня, 10:27
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)3 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов может получить от двух до четырёх матчей дисквалификации за оскорбление судей. В матче 16-го тура РПЛ «железнодорожники» разошлись миром с «Крыльями Советов». Самарцы забили два мяча в добавленное время, последний на 90+10-й минуте.

Игру обслуживала бригада Василия Казарцева. В протокол матча внесена запись о том, что после финального свистка Баринов при входе в подтрибунное помещение допустил оскорбительную фразу по поводу судейства в адрес первого ассистента Рашида Абусуева.

В данном случае дисциплинарный регламент РФС предусматривает дисквалификацию от двух до четырёх матчей. Кроме того, на Баринова может быть наложен штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. В случае рецидива провинившемуся грозит дисквалификация сроком до трёх месяцев.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов также может пропустить ближайшие матчи.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:17
Не , Володя. Я думаю сейчас боле серьезно, т.к. речь Галактионова попала в эфир, а слова Баринова отражены в протоколе. Пропуск игр будет реальным.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:11
Про газпромовский заговор ещё не было комментов??
В следующем туре Локо Зенит принимать....пока только без Баринова и Галактионова....но уже что то...))
112910415
112910415
сегодня в 11:25
судей оскорблять нехорошо (
Мaлик
Мaлик
сегодня в 11:10
Ну он же не холоп а бариНов ... вот и позволяет себе такое.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:44
Выпишут штраф и дадут пару матчей условно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:40
Петра 1 на него нет. Лишился бы бороды барин сразу.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 10:39
Оскорблениями ничего не добьёшься, эмоции нужно сдерживать
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:39
Дисквалифицировать надо судью, который ставит такие пенальти
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:36
Если за дело,надо наказать.
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