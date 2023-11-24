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На «Рубин» снова наложили запрет на регистрацию новичков

24 ноября 2023, 19:42

РФС сообщил о наложении на «Рубин» запрета на регистрацию новых игроков. В тексте решения говорится:

1. Удовлетворить заявление футболиста Максима Ширяева в отношении ФК «Рубин» о признании досрочного расторжения трудового договора совершённым по инициативе клуба без уважительных причин, о взыскании задолженности, компенсации за расторжение трудового договора, о применении санкций частично. Признать досрочное расторжение трудового договора совершённым по инициативе ФК «Рубин» без уважительных причин. Обязать клуб выплатить футболисту задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора; выплатить проценты (денежную компенсацию) в соответствии со статьёй 236 ТК РФ за нарушение сроков выплаты указанной задолженности, рассчитанные со дня, когда такая выплата должна была быть произведена, по дату фактического расчёта включительно, и выплатить штраф, предусмотренный пунктом 52 приложения № 3 к регламенту РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов.

Применить к ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Рубин» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Максимом Ширяевым, установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований футболиста Максима Ширяева в отношении ФК «Рубин» отказать.

В начале ноября клуб уже подвергался подобной санкции, 14-го числа запрет был снят.

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Рубин
Источник: rfs.ru
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
24 ноября в 22:04
Если принять во внимание недавнюю статью Багрова, где у Рубина восьмой рейтинг зарплат в РПЛ, кстати и после первого круга подопечные Рахимова на восьмом месте в турнирной таблицы РПЛ, то после всех выплат Ширяеву по суду, казанцы смогут перебраться на седьмое место, опередив футбольный клуб Сочи, а там глядишь и в таблице поднимутся.)))
нечитайло
нечитайло
24 ноября в 20:00
комитет не дремлет
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