На «Рубин» снова наложили запрет на регистрацию новичков

РФС сообщил о наложении на «Рубин» запрета на регистрацию новых игроков. В тексте решения говорится:

1. Удовлетворить заявление футболиста Максима Ширяева в отношении ФК «Рубин» о признании досрочного расторжения трудового договора совершённым по инициативе клуба без уважительных причин, о взыскании задолженности, компенсации за расторжение трудового договора, о применении санкций частично. Признать досрочное расторжение трудового договора совершённым по инициативе ФК «Рубин» без уважительных причин. Обязать клуб выплатить футболисту задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора; выплатить проценты (денежную компенсацию) в соответствии со статьёй 236 ТК РФ за нарушение сроков выплаты указанной задолженности, рассчитанные со дня, когда такая выплата должна была быть произведена, по дату фактического расчёта включительно, и выплатить штраф, предусмотренный пунктом 52 приложения № 3 к регламенту РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов.