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Галактионова могут дисквалифицировать на 4 матча РПЛ

вчера, 23:46
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)3 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов может быть дисквалифицирован за критику арбитра по итогам матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

В пункте 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС говорится:

Оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, — наказывается дисквалификацией игрока или официального лица клуба от 2 до 4 матчей, а при рецидиве дисквалификацией сроком до 3 месяцев.

Кроме того, к футболисту или официальному лицу клуба может быть применен штраф от 200 000 до 500 000 рублей.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:36
Мне кажется, что деньгами все и закончится
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:15
Пока штрафы возмещает клуб, ничего не изменится.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:13
За слова нужно отвечать.
9p7a3q86jzg9
9p7a3q86jzg9
вчера в 23:48
Не смог сдержать эмоции и за это пострадает
Гость
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