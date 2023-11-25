Галактионова могут дисквалифицировать на 4 матча РПЛ

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вчера, 23:46

Главный тренер «Локомотива» может быть дисквалифицирован за критику арбитра по итогам матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

В пункте 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС говорится:

Оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, — наказывается дисквалификацией игрока или официального лица клуба от 2 до 4 матчей, а при рецидиве дисквалификацией сроком до 3 месяцев.

Кроме того, к футболисту или официальному лицу клуба может быть применен штраф от 200 000 до 500 000 рублей.