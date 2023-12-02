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Паоло Мальдини выступил с критикой в адрес руководства «Милана»

сегодня, 09:46

Бывший технический директор «Милана» Паоло Мальдини раскритиковал боссов «россонери».

Есть люди, которые попадают в такие клубы, как «Милан», и не испытывают истинного уважения к его философии и истории. Они не несут ответственности и не хотят предоставить видение новым поколениям болельщиков. Зачастую это менеджеры, которые приходят работать в большой престижный и известный клуб еще и для того, чтобы добавить пункт в свое резюме, а потом уходят еще куда-то.

А есть люди, для которых это все имеет значение, которые гораздо дольше с клубом, более связаны с его идеалами, которых клуб на протяжении долгих лет придерживался на поле и за его пределами.

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сегодня в 11:10
Паоло Мальдини прав в своей критике. История и традиции важны для любого клуба, и они не должны быть просто ступенькой для карьерного роста. Важно, чтобы менеджеры и другие сотрудники клуба уважали его историю и стремились передать свои знания новым поколениям болельщиков. Только так можно сохранить традиции и ценности клуба, которые делают его уникальным и привлекательным для болельщиков.
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