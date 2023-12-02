Паоло Мальдини выступил с критикой в адрес руководства «Милана»

Бывший технический директор «Милана» раскритиковал боссов «россонери».

Есть люди, которые попадают в такие клубы, как «Милан», и не испытывают истинного уважения к его философии и истории. Они не несут ответственности и не хотят предоставить видение новым поколениям болельщиков. Зачастую это менеджеры, которые приходят работать в большой престижный и известный клуб еще и для того, чтобы добавить пункт в свое резюме, а потом уходят еще куда-то.

А есть люди, для которых это все имеет значение, которые гораздо дольше с клубом, более связаны с его идеалами, которых клуб на протяжении долгих лет придерживался на поле и за его пределами.