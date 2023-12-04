«Байер» — единственный клуб из топ-5 лиг, не имеющий поражений в сезоне

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сегодня, 14:02

«Байер» — единственный клуб из топ-5 лиг, не знающий горечи поражений в текущем сезоне. Вчера в матче 13-го тура Бундеслиги леверкузенцы сыграли вничью с «Боруссией» из Дортмунда.

В текущем сезоне «Байер» провёл 20 матчей во всех турнирах — 18 побед и 2 ничьих. «Аспириновые» возглавляют таблицу Бундеслиги и лидируют в своей группе в Лиге Европы.