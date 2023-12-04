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«Байер» — единственный клуб из топ-5 лиг, не имеющий поражений в сезоне

сегодня, 14:02
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)1 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Байер» — единственный клуб из топ-5 лиг, не знающий горечи поражений в текущем сезоне. Вчера в матче 13-го тура Бундеслиги леверкузенцы сыграли вничью с «Боруссией» из Дортмунда.

В текущем сезоне «Байер» провёл 20 матчей во всех турнирах — 18 побед и 2 ничьих. «Аспириновые» возглавляют таблицу Бундеслиги и лидируют в своей группе в Лиге Европы.

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Все комментарии
Köln
Köln
сегодня в 14:33
Ну что сказать.
Молодцы!
ssspartak
ssspartak
сегодня в 14:17
Неожиданно от байера, на их месте должна была быть бавария.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:14
Вчера аспириновые обидно потеряли очки в матче с Дортмундом. Пропустив мяч в самом начале встречи, Байер создал множество голевых моментов, но забить смогли лишь однаж. Где-то подвела реализация, а где-то вратарь Кобель творил чудеса!
Вообщем Байер показывает симпатичный футбол и я буду рад, если Джака выиграет что то важное с Байеро
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 14:12
А ведь скоро уже новый год.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:08
Кормильцы!))
Так держать!
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