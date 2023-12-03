Бросили вызов грандам в атаке. У «Байера», «Жироны» и «Астон Виллы» живой футбол

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сегодня, 13:33

Очарования футбольного сезона у чужих ворот.

Невозможно удивить высокой результативностью «Баварии». У гранда первое место по среднему количеству голов за игру в элитных лигах благодаря появлению безумного снайпера Кейна. Легко было угадать, что часто будут праздновать голы «Манчестер Сити» и ПСЖ . Также закономерен успех «Атлетико» и «Интера». Здесь две мощные команды с крутыми подходящими тренерами и невероятными лидерами атаки, Гризманном и Лаутаро Мартинесом. Универсальные форварды в списке лучших футболистов мира. Но «Жирону» выше «Реала» и «Ливерпуля» по средней результативности не ждали. Именно о таких командах с классными голевыми показателями хочется сегодня рассказать.

«Брайтон» – 2.2 гола за игру

Бюджет клуба около 200 млн евро. Для сравнения, расходы МЮ почти в три с половиной раза выше, а расходы «Манчестер Сити» выше в четыре раза. Но когда фанатов «горожан» спрашивают, кого хотели бы увидеть главным тренером на случай ухода Гвардиолы, то подавляющее большинство называет Де Дзерби. Хосеп тоже ценит молодого итальянца. «Брайтон» верит в свой яркий стиль, часто забивают, хотя у них нет в составе зрелых снайперов с опытом в АПЛ в стиле Салаха и Сона. Зато есть командная игра, десять человек с голами в чемпионате. Митома, Жоау Педру и Фергюсон лидируют, хотя даже хавбеки готовы присоединиться к игрокам атаки. У Де Дзерби начал забивать даже нестабильный Фати, хотя у испанского бедняги снова травма.

«Жирона» – 2.3 гола за игру

Клуб с бюджетом в районе 50 млн евро не может легко убирать в Ла Лиге монстров, вроде «Атлетико», «Барселоны» и «Реала», ведь у фаворитов расходы от 500 до 750 млн евро в год. Но старт сезона команде Мигеля Муньоса определенно удался. Когда начинают придираться к обороне или к пассивной игре «Жироны» на отрезках отдельных матчей, то всегда хочется улыбнуться. Настолько симпатичную команду создали без привычных для современного футбола денег. Это даже не аналог «Лестера», куда пришел миллиардер из Азии. «Жирона» это часть корпорации, в которых входит «Манчестер Сити», но расходы у этих клубов совершенно разные. Но у испанцев тоже атакующий состав. Украинский нападающий Довбик забил 7 мячей и сделал 4 ассиста. Уругвайский ветеран Стуани классно выходит на замену – 5 голов и 1 ассист. Открытием стал юный бразилец Савио, у 19-летнего вингера 8 голевых действий в сумме ударов и передач. В центре Алейш Гарсия, на правом фланге Виктор Цыганков. На игру «Жироны» приятно смотреть.

«Лейпциг» – 2.4 гола за игру

Из-за присутствия в списке ещё двух немецких клубов команда Марко Розе немного теряется. Но не стоит забывать, что небедный клуб из восточной части Германии тоже в касте результативного футбола. «Лейпциг» лишил Кейна первого в жизни взрослого трофея, когда разгромил «Баварию» в финале Суперкубка со счетом 3:0, все три мяча забил испанский атакующий хавбек Ольмо. На днях они забили два мяча в ворота «Манчестер Сити». Дикий Холанд, разумеется, отыгрался, но поражения не мешают называть «Лейпциг» атакующей командой. У них непростой период, но голландец Симонс – лучший ассистент Бундеслиги, у него семь голевых передач. Бельгийский нападающий Опенда забил 10 мячей. Раум и Хендрикс – результативные латерали, а схема невероятно атакующая, из-за чего порой возникают проблемы. И это ещё Шешко и Вернер себя не показали, хотя юный словенец и опытный немец легко могут собрать коллекцию голов в будущем, даже если речь о роли джокеров и выходах на замену.

«Астон Вилла» – 2.4 гола за игру

Бюджет «Астон Виллы» около 220 млн евро, богатый клуб. Но расходы «Тоттенхэма» выше в два раза, а привычные траты «Челси» ещё крупнее. В Бирмингеме положились на опытного тренера Эмери, испанец привез с собой успешный футбол в атаке. Хотя стать сенсацией в АПЛ сложнее, чем в других лигах, ведь безумная конкуренция, «Астон Вилла» сейчас в первой четверке. Команда развивается. Есть результативный форвард Уоткинс, Олли набрал 12 баллов по системе «гол плюс пас» в АПЛ . Бразильский хавбек Дуглас Луис вряд ли надолго задержится в пролетарском Бирмингеме, ведь у него 7 голевых баллов. От француза Диаби до поляка Кэша – у Эмери десяток игроков могут представлять опасность у чужих ворот. И это ещё «Астон Вилла» не до конца раскрыла свой атакующий потенциал, что не мешает им создать моментов с таким суммарным качеством, как у «Челси», и выше, чем МЮ и «Тоттенхэма».

«Штутгарт» – 2.5 гола за игру

Дело не только в Бундеслиге, где высокая результативность, но и в подходе к футболу. Понятно, что «Штутгарт» в списке кажется выскочкой, временным участником первой тройки в Германии, ведь «Лейпциг» и «Боруссия» Д планируют зайти в Лигу чемпионов ещё раз. Но клуб очередного молодого наставника 41-летнего Себастьяна Хёнесса, племянника бывшего президента «Баварии», успешно начал сезон именно благодаря выдающейся реализации моментов. А также благодаря качеству подходов, даже «Байер» ниже «Штутгарта» по суммарному xG, а «Бавария» с Сане, Кейном и Мусиалой не сумела далеко оторваться. Класс исполнителей влияет на результативность, но раскрыл свой потенциал 27-летний форвард Гуйрасси, забил 16 мячей в 11 играх. Ассисты хавбека Фюриха, как и голы форварда Ундава тоже помогли. «Штутгарт» быстро пришел в себя после двух поражений, обыграли «Боруссию» Д и «Айнтрахт».

«Байер» – 3.1 гола за игру