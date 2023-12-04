«Динамо» минимально переиграло «Рубин»

«Динамо» одолело «Рубин» в 17-м туре РПЛ (1:0).
Гол забил Константин Тюкавин на 25-й минуте.
После поединка «Динамо» идет на 3-м месте (31 пункт), «Рубин» находится на 8-й строчке (25 баллов).
«Динамо» одолело «Рубин» в 17-м туре РПЛ (1:0).
Гол забил Константин Тюкавин на 25-й минуте.
После поединка «Динамо» идет на 3-м месте (31 пункт), «Рубин» находится на 8-й строчке (25 баллов).
возможностей Динамо относительного августовской встречи этих соперников,
в которой у динамовцев не получилось ничего, кроме двух мощных ударов Макарова и Скопинцева.
Рахимов пытается выстроить нечто похожее на бердыевский Рубин, и отчасти
у него это получается (исполнители только поскромнее) и уже в том матче
сумел создать Динамо массу проблем.
А в последних турах РПЛ Рубин не только не проигрывал, но даже не пропускал.
6 матчей без пропущенных- случай уникальный в сезоне, да и не только в этом.
Так что и сегодня игра для Динамо сложилась весьма непросто.
За весь первый тайм мы создали единственный момент, с которого и забили.
Получилась динамичная трёхходовка, завершая которую, Костику оставалось
грудью занести мяч в ворота)
После перерыва казанцы пытались нагнетать, периодически у них это получалось, а игра Динамо понемногу распадалась и постепенно возникли опасения за исход.
Однако, проблема гостей оказалась в том, что к 80' они подустали и возможности
для увеличения счёта динамовцам всё же предоставили.
Что в ответ творили хозяева, вместо того чтобы забить- это было нечто.
Чудили Нгамлё, Федя и особенно Денька Макаров.
Оказаться перед пустыми воротами и делать передачу, вместо того, чтобы
спокойно отправить мяч в сетку..
Ну да ладно- холодно, тяжело, травматично.
Очки есть и слава богу.
СораДников с победой.
возможностей Динамо относительного августовской встречи этих соперников,
в которой у динамовцев не получилось ничего, кроме двух мощных ударов Макарова и Скопинцева.
Рахимов пытается выстроить нечто похожее на бердыевский Рубин, и отчасти
у него это получается (исполнители только поскромнее) и уже в том матче
сумел создать Динамо массу проблем.
А в последних турах РПЛ Рубин не только не проигрывал, но даже не пропускал.
6 матчей без пропущенных- случай уникальный в сезоне, да и не только в этом.
Так что и сегодня игра для Динамо сложилась весьма непросто.
За весь первый тайм мы создали единственный момент, с которого и забили.
Получилась динамичная трёхходовка, завершая которую, Костику оставалось
грудью занести мяч в ворота)
После перерыва казанцы пытались нагнетать, периодически у них это получалось, а игра Динамо понемногу распадалась и постепенно возникли опасения за исход.
Однако, проблема гостей оказалась в том, что к 80' они подустали и возможности
для увеличения счёта динамовцам всё же предоставили.
Что в ответ творили хозяева, вместо того чтобы забить- это было нечто.
Чудили Нгамлё, Федя и особенно Денька Макаров.
Оказаться перед пустыми воротами и делать передачу, вместо того, чтобы
спокойно отправить мяч в сетку..
Ну да ладно- холодно, тяжело, травматично.
Очки есть и слава богу.
СораДников с победой.
Не понравилось то, что не поставили очевидный пенальти за волейбол в ворота динамиков в первом тайме. Рука была отставлена в сторону и мяч шёл в створ,хоть и был берущимся. Отмененный гол казанцев тоже на тоненького, похоже на симуляцию защитника.
Если сюда прибавить левейший победный пенальти армейцев и левейшее удаление Абаскаля, то тур вполне себе с душком
Не понравилось то, что не поставили очевидный пенальти за волейбол в ворота динамиков в первом тайме. Рука была отставлена в сторону и мяч шёл в створ,хоть и был берущимся. Отмененный гол казанцев тоже на тоненького, похоже на симуляцию защитника.
Если сюда прибавить левейший победный пенальти армейцев и левейшее удаление Абаскаля, то тур вполне себе с душком