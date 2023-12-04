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«Динамо» минимально переиграло «Рубин»

сегодня, 21:25
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Динамо» одолело «Рубин» в 17-м туре РПЛ (1:0).

Гол забил Константин Тюкавин на 25-й минуте.

После поединка «Динамо» идет на 3-м месте (31 пункт), «Рубин» находится на 8-й строчке (25 баллов).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 23:09
Ну и выдержка у тебя, Дружище...
Dinamo
Dinamo ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 23:08, ред.
Блин, не получается. Файл с расширением jpg, а пишет, что не удаётся загрузить, так как нужен jpg. Бред какой-то. Там видно, что рука уходит назад, мяч находится ниже руки и попадает в живот, чуть ниже груди слева.

Бериша не прав, кстати. За такое надо длительную дискву давать, хоть и Абаскаль повёлся как мальчишка.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 23:05
Не знаю, это надо заморочиться. И не думаю, что он будет информативным в данном случае и вообще, не верю скринам, особенно на офсайдах.
Вчера был скрин про фол на пенальти на 3минуте в ворота Ростова и на нем видно было, что сначало фолили на ростовчанине, но опять же футбол это не скрины, это движение.
Гол Рубина отмененный тоже скрином не объяснить, там обычная борьба в штрафной была, на скрине не увидеть силы толчка.
И мы не знаем с какой силой толкал Абаскаль Беришу
Ев17
Ев17 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 23:00
вообще-то при победе Рубин догонял Динамо, это насчёт кому очки нужны и не нужны
Dinamo
Dinamo ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 23:00
Как скрин отправить? Ты же ведь сам понимаешь, что не прав.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 22:59
С обоих от запястья, и это видели два казанца и апеллировали
Dinamo
Dinamo ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:56
С обоих от живота, но из-за ворот даёт это чётко понять.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 22:54
С обоих повторов мяч летит от руки к воротам
Dinamo
Dinamo ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:54
Повтор из-за ворот: мяч рикошетит от живота, рука находится выше же, ну :)
lotsman
lotsman
сегодня в 22:51
С победой динамовцы. Игра была интересной, живой. Морозец не давал застаиваться.)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 22:43
Повтор из-за ворот в самый последний момент мяч меняет направление из-за руки.
Я всегда объективен, будь то мои играют, или соперник. Это моё главное отличие от всех остальных и особенно от одного армейского, который прописался на наших ветках.
Количество видео повторов и не вмешательство ВАР лишнее подтверждение предвзятости
Dinamo
Dinamo ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:39
Плохо смотрел, давай ещё раз :)

Повтор из-за ворот, мяч попадает в живот.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 22:38
Пересмотрел, мяч попал в руку 100%
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 22:35
Ушел смотреть
Dinamo
Dinamo ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:31
Мяч попал в живот, пересмотри повтор.
Dinamo
Dinamo
сегодня в 22:28
СораДников с побеДой!

Огромное количество глупейшим образом потерянных очков не позволяет Динамо уйти на паузу лидером... при чём с отрывом.

Состав супер. Надеюсь в перерыве команда доберёт в игре и уверенности, а то любая победа даётся очень тяжело...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:23
Игра была равная, но за счет более высокого мастерства игроков Динамо реализация оказалась лучше у москвичей.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 22:17
У Динамо две победы у Зенита два поражения, похоже, Абаскаль таки показал таблицу Личке
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:15, ред.
Матч был на три результата, казанцы имели отличные шансы.
Не понравилось то, что не поставили очевидный пенальти за волейбол в ворота динамиков в первом тайме. Рука была отставлена в сторону и мяч шёл в створ,хоть и был берущимся. Отмененный гол казанцев тоже на тоненького, похоже на симуляцию защитника.
Если сюда прибавить левейший победный пенальти армейцев и левейшее удаление Абаскаля, то тур вполне себе с душком
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:15
Ого...
Динамо уже догоняет Краснодар...так и до серебра не долго...
Чего им и желаем !!!
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 22:08
Динамо сила!
баск
баск
сегодня в 22:04
Помимо рядового турнирного события, этот матч был хорош для сравнения
возможностей Динамо относительного августовской встречи этих соперников,
в которой у динамовцев не получилось ничего, кроме двух мощных ударов Макарова и Скопинцева.

Рахимов пытается выстроить нечто похожее на бердыевский Рубин, и отчасти
у него это получается (исполнители только поскромнее) и уже в том матче
сумел создать Динамо массу проблем.

А в последних турах РПЛ Рубин не только не проигрывал, но даже не пропускал.
6 матчей без пропущенных- случай уникальный в сезоне, да и не только в этом.
Так что и сегодня игра для Динамо сложилась весьма непросто.
За весь первый тайм мы создали единственный момент, с которого и забили.

Получилась динамичная трёхходовка, завершая которую, Костику оставалось
грудью занести мяч в ворота)

После перерыва казанцы пытались нагнетать, периодически у них это получалось, а игра Динамо понемногу распадалась и постепенно возникли опасения за исход.

Однако, проблема гостей оказалась в том, что к 80' они подустали и возможности
для увеличения счёта динамовцам всё же предоставили.
Что в ответ творили хозяева, вместо того чтобы забить- это было нечто.

Чудили Нгамлё, Федя и особенно Денька Макаров.
Оказаться перед пустыми воротами и делать передачу, вместо того, чтобы
спокойно отправить мяч в сетку..

Ну да ладно- холодно, тяжело, травматично.
Очки есть и слава богу.

СораДников с победой.
Kolymchanin
Kolymchanin
сегодня в 21:52
На Матч тв цирк какой то, обсуждают не забитый гол Рубина. Причем какая-то тётка на шпильках в брюках типа клёш пытается пнуть по мячу, объясняя как надо было. Ржач полный.
w27u82cp7kn8
w27u82cp7kn8
сегодня в 21:48
Столько моментов упустили в концовке
shlomo
shlomo
сегодня в 21:46
Ну что, вышел у нас второй тайм даже более интересным, чем первый, несмотря на сильнейший мороз, причём в самой концовке запороли подопечные Лички и Рахимова целую россыпь голевых моментов!... В итоге же набрали три очка хозяева, тем самым выйдя на третье место. Рубин же продолжает прочно сидеть в самой середине таблицы, при этом имея все шансы подняться перед зимней паузой чуток повыше, если у них выйдет удачным ближайший выезд в Калининград...
Foxes
Foxes
сегодня в 21:44
Так держать Динамо!
Вперёд к чемпионству!
Kolymchanin
Kolymchanin
сегодня в 21:44
С побеДой Друзья!
Конечно могли и пропусить один, но могли еще больше и забить!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:43, ред.
Посмотрел на турнирную таблицу, освежил в памяти положение "Рубина" (какое место занимало "Динамо", и на сколько очков оно отставало от лидеров, я знал). Команде из Татарстана вылет в ФНЛ не грозит, поэтому очком больше, очком меньше - для команды не столь важно.
А вот москвичам три очка были нужны позарез, чтобы не отстать от лидеров. Завоевали. Молодцы.
По игре. Примерно равная, хотя у "Рубина" было два просто убойных момента, когда могли забивать. Не забили - проиграли. Бывает, хотя команде естественно, не хотелось этого.
Выбрали лучшего. На мой взгляд, им был динамовец Нгамалё.
drug01
drug01
сегодня в 21:39
Важно не счёт а сама победа!!!
KTS16_
KTS16_ ответ Ев17 (раскрыть)
сегодня в 21:38
Тоже неплохо 🙃
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